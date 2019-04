De los 7.553 inscritos, finalmente han sido 4.177 personas (un 55,3%) las que se han presentado ayer por la mañana al examen de auxiliar administrativo convocado por el Servicio Aragonés de Salud. Así, 25 opositores se disputarán cada una de las plazas ofertadas, un total de 162.

La prueba, que se desarrolló en diferentes facultades de los campus San Francisco y Actur de la Universidad de Zaragoza, constaba de 100 preguntas, más 10 de reserva. "Si habías estudiado bastante, el examen no era difícil. Han preguntado mucha legislación, pero creo que es lo que se tiene que pedir para una puesto de esta categoría", aseguró al finalizar el examen Carmen M., que prefirió mantener el anonimato ya que ella cuenta ya con una plaza de celador en el Salud. De hecho, es habitual que los opositores se inscriban en las convocatorias de celador y auxiliar administrativo. "Me he presentado para saber cómo era el examen, simplemente. Apenas había estudiado", añadió.

Para María Victoria Martínez, otra de las opositoras, aunque dediques muchas horas al estudio, el resultado de la prueba también depende de la "suerte que tengas ese día". "Puede que te pregunten justo alguna parte del temario que no te hayas mirado o lo hayas hecho por encima. Yo me había estudiado todos los monumentos y comarcas y nos han preguntado por los Órganos de Montoro", señaló la joven al recordar la pregunta sobre el monumento natural que está en la provincia de Teruel. Pero el tribunal pedía también a los opositores saber sobre cuestiones financieras (el Fondo de Facilidad Financiera) o sanitarias, como los derechos de los pacientes del Salud.

Es habitual que el número de personas que se presentan a estos exámenes sea mucho menor al de inscritos inicialmente a la prueba. En esta convocatoria han fallado 3.376 personas que habían presentado la solicitud inicial (un 44,70%), pero también pasó en abril de 2017, cuando se convocó la anterior oferta de empleo público para auxiliares administrativos. Entonces, de las 10.843 personas que echaron la solicitud, finalmente hicieron la prueba 4.667 (un 43,04%).

Afecciones por la maratón

La hora en la que comenzaba la oposición coincidió con la maratón Ciudad de Zaragoza, que transcurrió por varias calles de la capital aragonesa. El propio Salud en su web había advertido de esta cuestión y había recordado las afecciones al transporte urbano. "Casi no he dormido en toda la noche pensando que iba a llegar tarde. He planificado una ruta alternativa por si acaso tenía problemas para llegar a la plaza de San Francisco. Al final, me ha sobrado tiempo", aseguró Patricia Pérez, otra de las asistentes al examen.

Otra de las opositoras, llegada de Huesca, reconocía, no obstante, que había optado por dormir ya en Zaragoza la noche del sábado y coger a primera hora de la mañana un taxi hasta el campus del Actur para evitar el corte del tranvía programado por la carrera. También a la hora de la salida del examen, los participantes tuvieron que armarse de paciencia para coger el tranvía.