Ovejas trashumantes para salir de los libros de veterinaria

Marian Ramo siempre ha sido una persona fiel a sus ideas, que defiende hasta el infinito y cueste lo que cueste. Por eso, cuando en el año 2000, recién licenciada por la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, se marchó a trabajar a la ADS Ovino-Caprino Montes Universales, en la comarca Sierra de Albarracín, sin haber visto nunca más de una veintena de ovejas juntas, nada ni nadie puedo frenarla. Ni tan siquiera un golpe en el coche el primer día de trabajo.

Todo eso ocurrió un 6 de enero de hace casi dos décadas. Ella era una joven veinteañera, con muchas ganas de enseñar a los pastores y ganaderos de la zona que había otra manera de trabajar, diferente a la que por tradición se había ido implantando en la zona. «Tenía 25 años y un físico menudo que no respondía a la idea que se tenía de lo que era un veterinario. Yo no podía darle la vuelta a una oveja de ochenta kilos, sin ayuda, pero ese no era el modelo que yo quería implantar. Fui la primera mujer en hacerme cargo de una ADS en la provincia de Teruel y, aunque los comienzos fueron duros, puedo afirmar que ha sido un camino muy gratificante y que he contado con el apoyo de la gente para la que trabajo».

Desde entonces, el mundo ovino se ha convertido en su pasión y así lo transmite a todos los que quieren escucharla. Entre otros muchos, a los cientos de alumnos que han pasado por sus aulas, porque Marian también es, desde el año 2010, profesora del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Y la responsable de que los alumnos de 5º puedan disfrutar de la experiencia de la trashumancia, con las ovejas de la ADS en la que sigue trabajando y que, en noviembre, se desplazan desde la localidad turolense de Guadalaviar a Vilches (Jaén).

«Es una experiencia única donde los alumnos ayudan a los pastores a conducir más de 3.000 ovejas durante 24 días. Una tarea que les permite estar en contacto con el mundo ganadero y su entorno y darse cuenta de que la trashumancia es mucho más que llevar las ovejas de un sitio a otro. Es un modo de vida, una forma de trabajo que garantiza, entre otras cosas, mantener el medio natural, favoreciendo la diversidad medioambiental», indica.

Gracias a su insistencia, todos los años, desde hace 9, una treintena de alumnos espera con ilusión la llegada del día 1 de noviembre, fecha en la que el ganado parte a tierras más cálidas. «El primer año que propuse hacer la actividad, los pastores se echaron las manos a la cabeza. Yo les dije que nos dejaran probar y que si molestábamos, nos iríamos. Pero ha pasado casi una década y ahora nos ven como profesionales que les podemos ayudar, y mucho, en el día a día», matiza.

Ella se encarga de coordinar los grupos y tener lista la intendencia necesaria para acometer la tarea, desde las furgonetas hasta las tiendas de campaña que van a utilizar, mientras, los alumnos se empapan de la realidad del mundo ovino. «El día a día con los ganaderos y pastores les permite ver la realidad desde otro prisma diferente y se dan cuenta de que la imagen del pastor que tiene la sociedad no coincide con la real. Muchos estudiantes no conocen la ganadería extensiva hasta que no vienen a hacer la trashumancia», apunta.

Jornadas intensas en las que se suceden decenas de anécdotas que quedarán en las retinas de estos futuros veterinarios. «En los grupos hay chicos vegetarianos o veganos, que vienen porque se dan cuenta de la importancia de esta actividad desde muchos puntos de vista, no solo el económico», concluye Ramo.