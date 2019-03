Buena noticia en Monrepós

Con la apertura mañana al tráfico de doce nuevos kilómetros de autovía en la cara norte del puerto de Monrepós estará ya a punto de hacerse realidad una de las infraestructuras más demandadas por Aragón y desaparecerá el nefasto cuello de botella en el camino de los Pirineos. El largo retraso de esta obra no empaña la buena noticia, pero debe mover a reflexión y obliga a actuar a las autoridades aragonesas para impulsar las muchas que la Comunidad tiene pendientes.

El puerto de Monrepós ha sido, durante demasiado tiempo, un punto crítico que ha dificultado de modo notable la comunicación entre los Pirineos y el valle del Ebro, frenando las posibilidades de desarrollo de la montaña. El desdoblamiento de este complejo tramo de carretera no ha concluido aún, pues faltan algo más de 3 kilómetros en la cara sur, pero la parte que mañana entrará en servicio en la cara norte, incluyendo los túneles de Caldearenas y Escusaguas, permitirá olvidar las largas retenciones que se han convertido en habituales en los momentos de retorno desde las estaciones de esquí, por ejemplo. La desaparición de este cuello de botella es así un paso adelante muy importante en el proyecto de vertebrar el territorio aragonés, pero no deja de resultar desolador que hayan sido necesarios trece años para completarlo. En el indispensable refuerzo de las infraestructuras aragonesas las buenas noticias como esta son escasas. Y no pueden hacer olvidar las muchas obras que están todavía pendientes y que solo avanzan, cuando lo hacen, a paso de tortuga, frenadas por la escasa voluntad política demostrada por los gobiernos centrales hacia el desarrollo de Aragón. Ese es un caballo de batalla que los aragoneses y las instituciones de la Comunidad no podemos olvidar. Con las nuevas legislaturas, nacional y autonómica, habrá que reiniciar una tarea de presión en la que las fuerzas políticas tienen campo para trabajar unidas.