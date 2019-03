Javier Lambán: “No me siento traicionado por Pilar Alegría. Por lo tanto, asunto cerrado”

¿El pulso de Ferraz por las listas es una venganza de Pedro Sánchez por sus críticas?

No ha habido ningún pulso. Todas las partes han seguido escrupulosamente el procedimiento. En algunos casos Ferraz ha sugerido quitar o poner nombres y las direcciones provinciales lo han hecho antes de enviar su propuesta a Madrid. En Aragón, Andalucía, Euskadi o en Castilla y León, las direcciones provinciales se han limitado a consultar a los militantes y enviar los resultados puros a la dirección federal del partido, que ha tomado sus decisiones. Decisiones que nosotros aceptamos.

¿Qué ha pasado con la candidata a la Alcaldía Pilar Alegría? ¿Se ha roto el partido en Zaragoza?

El partido no se ha roto en Zaragoza. Las agrupaciones han votado, que era lo que reclamaban hace tiempo y, les guste o no les guste el veredicto de Ferraz, desde mañana mismo se implicarán a fondo en la defensa de los candidatos y en el éxito electoral del PSOE.

¿Considera una traición que Alegría llevara la disconformidad de la listas al Ayuntamiento a la federal?

Pilar Alegría no estuvo de acuerdo con la propuesta que le hacía el partido y manifestó su desacuerdo. De haber traición, la víctima sería yo, que la nombré consejera e impulsé su candidatura al Ayuntamiento. Y yo no me siento traicionado por ella. Por tanto, asunto cerrado.

¿Cree que detrás de todo lo que ha sucedido con las listas hay una operación par desbancarlo de la secretaría general del PSOE-Aragón a corto plazo?

El partido no está ahora en eso. Son procesos que no tienen nada que ver. Estoy elegido secretario general hasta 2021 y, como se puede comprobar en los comités regionales, tengo el apoyo de la organización. Ya he dicho en alguna ocasión que somos el partido más democrático de España, lo cual produce situaciones periódicas de un cierto estrés. Pero siempre salimos fortalecidos.