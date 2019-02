José Ignacio Sánchez: "La donación convierte en un héroe a una persona muerta"

Gratitud por la oportunidad que me han dado para ejercer la profesión más bonita que existe y alegría, porque creo que hemos podido ayudar a muchas personas que ya no tenían esperanza de seguir viviendo. Gracias al trasplante han conocido una nueva vida.

¿Sabe a cuántas personas ha ayudado en este tiempo?

Entre todos los trasplantes hepáticos, cardiacos y renales serán cerca de las 2.500 personas trasplantadas en Aragón._Esto supone muchos miles de años de vida ganados. Además, muchas personas fuera de nuestra Comunidad han podido ser trasplantadas con órganos donados en Aragón. La generosidad no tiene barreras.

Como formador de coordinadores de trasplantes, ¿qué tres cualidades tiene que tener una persona que ocupa este cargo?

Tiene que ser una persona con grandes valores humanos, gran preparación científica, afán de superación y resistencia al trabajo. Este trabajo no tiene horas y no se sabe cuándo acaba. Tiene que tener una humanidad grande y estar dispuesto a entender que la muerte es propia de cada persona y el duelo es propio de cada familia.

Ya ha cumplido 68 años, hace tres años que ya planeaba su jubilación y la ha retrasado para encontrar a la persona adecuada, ¿cree que seguirá su legado?

Espero que se alcancen nuevos hitos, nuevos retos. Ya hay en el calendario objetivos. Puedo adelantar que es deseo el dotar a Aragón de un programa de trasplante de médula ósea con donante no emparentado y de trasplante de médula ósea de tipo haploidéntico. Tenemos que trabajar en conseguir nuevas cotas de donación con la implantación del programa de donación tras parada cardiaca. Además, está el reto de que los hospitales privados se sumen a la donación de órganos, no al trasplante.

¿Aragón podría llegar a implantar más programas de trasplantes de órganos sólidos?

Con el índice de población que tenemos están cubiertas ya las necesidades. No se justificaría que apareciesen nuevos programas en nuestra Comunidad en mucho tiempo. Entendemos que no puede haber absolutamente de todo en todos los sitios, pero sí garantizar que cuando no tenemos un programa, los aragoneses tengan la posibilidad de ir a los centros de máxima experiencia, de calidad acreditada.

¿Los aragoneses son solidarios?

Muy solidarios. Llevamos muchos años por encima de la tasa de aceptación. La media nacional de familias que no aceptan la donación está entre un 14% y un 15%._Mientras, en Aragón, se encuentra entre el 3% y el 6%. No pedimos órganos, damos la oportunidad de que una persona que ha muerto sea un héroe.

Usted sabe bien lo que es donar un órgano. Me atrevo a asegurar que es el único coordinador de trasplantes que ha tenido que dar un riñón a su hijo.

En España no hay ninguno.

¿Se imaginó alguna vez estar en esa situación?

Tener la oportunidad de ayudar a mi hijo ha sido el premio a mi trabajo. Nadie se puede imaginar lo que es tener un hijo enfermo, que se deteriora año tras año. Estuvo desde los 17 hasta los 29 enfermo, cada vez peor, con tratamientos inmunosupresores muy potentes. En los últimos años era un inválido. Aunque siempre ha llevado la enfermedad con mucha alegría.

Aunque en la mayoría de los casos el trasplante se hace con éxito, a lo largo de su carrera habrá tenido alguna decepción, ¿no?

Sí. He tenido enfermos amigos que no han llegado a trasplantarse. Teníamos órganos, pero no eran válidos para ellos. Hay gente que ha fallecido y al día siguiente ha salido un donante compatible. Da rabia, tristeza... Pero es parte de tu trabajo. Estamos para ayudar, apoyar, escuchar, curar cuando se puede y estar al lado siempre. Es bonito y a veces es duro.

¿La medicina camina hacia la creación de órganos artificiales?

En la segunda mitad del siglo XXI los órganos trasplantados serán iguales que con los que se nace, los crearán en un laboratorio.