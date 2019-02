La nueva Ley del Deporte pone en jaque a todas las modalidades que utilizan animales

Este fragmento del texto, basado en la “protección de los animales”, exige que la inclusión de los mismos en la práctica deportiva se haga en condiciones que permitan asegurar su “salud y bienestar” y, por consiguiente, se eviten situaciones de “sufrimiento” o “maltrato” entre las que figuran las lesiones, ya sean intencionadas o fruto de la actividad.

La pasada semana, en la sede de la Real Federación Española de Caza, se celebró una reunión en la que participaron responsables de las principales modalidades implicadas (caza, pesca, hípica, carreras de galgos, colombofilia...), llegando a la conclusión de que esas imposiciones generan “inseguridad jurídica” y deberán ser recurridas a través de un documento firmado de forma conjunta.

“El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha asumido competencias que no le corresponden, dado que la protección de los animales que participan en actividades deportivas viene recogida en las normativas de cada autonomía”, denuncia Nicolás Urbani, veterinario de la Real Federación Española de Caza y de la Federación Aragonesa de Caza, y remarca que, para que una lesión sea considerada maltrato, tiene que haber “intencionalidad”.

“Por su vacío legal, este anteproyecto es ambiguo y cuestionable. Más aún teniendo en cuenta la época de ataques animalistas en que nos encontramos. Del mismo modo que un deportista se lesiona, un perro puede sufrir un accidente sin que el cazador tenga que ser sancionado. Si el CSD no da marcha atrás, hay muchas disciplinas que corren serio peligro de desaparición”, añade Urbani, coincidiendo con la opinión de Mauricio Silva, presidente de la Federación Aragonesa de Hípica.

“Este sector ya posee reglamentos que garantizan el bienestar animal y los propietarios somos los primeros interesados en que no haya lesiones. A partir de ahí, hay situaciones que no se pueden controlar. Si no vamos a poder salir con el caballo por temor a que sufra una herida, estamos ante el fin de nuestra actividad”, lamenta Silva, antes de que Héctor Comercio, propietario de Galgueros Los Maños, reclame “mayor comprensión”.

“Privar a un galgo de participar en una carrera para proteger su salud me parece surrealista. Lo que debería estar prohibido es tenerlo encerrado en casa, porque lo que necesita es correr y quemar energía”, sostiene Comercio, y recuerda que “jamás” ha obligado a uno de sus perros a competir. “Lo hacen por su propia voluntad, por su naturaleza”, concluye.

Ataque frontal

La caza y la pesca son los deportes con animales que más dinero mueven en la Comunidad. Entre ambas actividades suman unas 115.000 licencias, con un impacto de 260 millones en el caso de la caza y de 30 millones en la pesca.

“No se entiende este ataque frontal, suscitado por los ecologistas. Ellos son los que están condicionando todas las normas referentes al entorno rural. A los pescadores no nos afecta el artículo 9 porque ninguna modalidad implica posibles lesiones de los animales”, pero hay otro punto que entendemos que es “intolerable”, señala el presidente de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting, Víctor Otal, refiriéndose al hecho de que a partir de ahora todas las competiciones deban ser autorizadas por el Gobierno.

“El borrador está pensado para acabar con la caza y la pesca. No se corresponde con nada de lo hablado en las comisiones antes de que Pedro Sánchez llegara al poder. El 3 de marzo habrá una manifestación para denunciar estas medidas antidemócratas”, adelanta.

Respuesta del ministro Guirao

Al conocer que las distintas federaciones tienen intención de recurrir el anteproyecto de Ley del Deporte, el ministro José Guirao aclaró que el Gobierno no va en contra de estas modalidades y confirmó que “próximamente” se reunirá con representantes de la Real Federación Española de Caza y otras asociaciones para aclarar diferencias.