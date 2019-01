Alfántega: coser, cantar y buscar alternativas para el impulso ganadero

El alcalde de Alfántega, José María Civiac Moreno, asumió el cargo hace ahora cinco años, tras la muerte de su antecesor, Luis Fumanal, que había ocupado el cargo durante más de dos décadas. José María no es familia de los magos de Pueyo, el pueblo vecino, aunque se lleva muy bien con ellos y los ha contratado más de una vez. Civiac Moreno –así le llaman todos, a lo árbitro de fútbol– es agricultor y ganadero, y un enamorado de su pueblo, sentimiento que ha transmitido a su hijo de 22 años; el chaval quiere seguir la estela paterna en el campo.

"Aquí se siembra sobre todo alfalfa y maíz –apunta el alcalde– y antes había mucha fruta, pero es un término muy pequeño y no podemos competir con el potencial de los vecinos con intensivos de grandes dimensiones como Albalate de Cinca o Binaced. En 800 hectáreas totales nos movemos unos pocos y hacemos lo que podemos. En el agro estamos mi hijo y yo, y siguen Blas, Paco, Fernando, otro mozo que simultánea con Hidro Nitro y algún jubilado que mantiene como puede sus tierras, ya sea con menos carga o buscando ayuda".

Hace un mes, Alfántega salió en los medios como uno de los 11 municipios que iba a ver frenada la posibilidad de nuevas explotaciones ganaderas en intensivo. Se prevé un decreto que las prohibirá en los municipios sobresaturados de nitrógeno; esto es, más de 220 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año, a no ser que se presente un plan de gestión de los estiércoles mediante sistemas alternativos diferentes al de la aplicación directa como fertilizante. El objetivo es proteger las aguas superficiales y subterráneas. "No se ha confirmado aún nada en el BOA –puntualiza José María– pero llegará, y es un problema para crecer. Como perjudicado, opino que sería más correcto mirar estos números por comarcas, en vez de por núcleos de población; por ejemplo, yo me gestiono mis estiércoles con gente de Pueyo, me dan el heno y yo les doy el estiércol. Tengo tierra también en Binaced… funcionamos por intercambio muchas veces". El alcalde luchó por participar en la gestión comarcal. "Al principio no había sitio para mí, y me parecía importante; no a título personal, sino para defender las necesidades de mi pueblo. Han sido años duros".