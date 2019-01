Alacón conserva y el resto del mundo se relame

En Alacón se ha decidido no mirar hacia atrás con ira; la alternativa es aprender del presente y cimentar el futuro. Y el futuro pasa por la transformación de los productos agrícolas, tema en el que hay pasado, presente y desde luego, porvenir. Fruta y hortaliza aparte, en el municipio quedan tres rebaños de ovejas, cuatro granjas de cerdos y algo de cereal. Llegan 12 molinos de viento en un terreno que no se integra en la roca zona Zepa de Alacón, y que se enmarcan dentro de un parque que tendrá su central en Muniesa. Y Alaconservas, la empresa que nació del empuje de un matrimonio local y lleva ahora Albert Ballesteros, es la prueba de que Calderón de la Barca (o su personaje más famoso) erraba; los sueños no siempre se quedan en sueños.

Presentación Álvarez se casó con Juan José Lázaro, mozo de Alacón, y llevan cuarenta años juntos."Mi suegra –cuenta Presentación– tenía fonda y restaurante aquí, le encantaba guisar; una de las cosas que hacía de maravilla y que emanaba de la tradición local era el mostillo tras la vendimia; lo ponía de postre para los clientes. Un día se le cruzaron los cables a mi señor marido y me dijo que teníamos que hacerlo para la venta. pedimos el registro y tras obtenerlo, empezamos a hacer nuestra mermelada de mostillo en una habitación: zumo de uva, membrillo, calabaza y manzanas".

Al matrimonio no le fue mal con la idea; llegaron incluso a la zona gourmet de unos conocidos grandes almacenes. Entonces, Juan José enfermó gravemente insuficiencia renal aguda."Lo hacíamos todo nosotros, y la enfermedad de mi marido hizo que frenásemos con el tema; por suerte, tras un trasplante de riñón en 1996 mejoró mucho, y empezamos con la conservera al año siguiente. Él está siempre cavilando, venga a discurrir, y pensó enseguida en los vegetales. Nos animaron a probar amigos de Zaragoza del sector de la restauración, así que empezamos a hacer pruebas con cebollas, pimientos, puerros y alcachofas"."Lo hacíamos todo –aclara Juan José– asado con leña, como los calçots, también empezamos con la escalivada. Es una línea ‘sui generis’, no añadimos sal ni azúcar, todo pelado a mano; se conserva perfectamente en aceite de oliva tras pasarlo por el autoclave. Hicimos los análisis pertinentes y convencimos a sanidad de que el producto era viable. Luego no hay más que probarlo y disfrutar; nuestros pimientos no están tiesos ni duros, y no te habrás comido nunca unos puerros tan sabrosos. También hacíamos patés de olivas".