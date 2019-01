Alcaine, pequeña gran familia entre las montañas

Lo de encontrar gente singular y entrañable en los pueblos de Aragón es algo normal; esta tierra alumbra mucha gente maja. No obstante, de vez en cuando aparece uno que rompe el molde, y hay que llamarlo por su nombre. Un fenómeno. El calificativo le vale a Cipriano Gil y Gil como un guante; hijo de María y Cipriano, pastor en los años mozos, albañil en la edad adulta, 24 años de alcalde, juez de paz y alguacil ahora para el ayuntamiento que dirige otro entusiasta, Juan Ignacio Val, y, sobre todo, un tipo de humanidad desbordante. En su pueblo, que antes de la presa y el cierre de las minas superó los 1.000 habitantes, quedan apenas sesenta en el censo. Una gran familia. "Aquí estamos para ayudarnos todos; tenemos un pueblo muy bonito, lo cuidamos y nos gusta vivir en él. Yo soy Gil y Gil, me hacían una rima con perejil candil en la escuela, y lo único que tengo en común con el del Atleti además de los apellidos es que le vi una vez en el Camp Nou".

Cipriano nació en 1966; fue uno de los cuatro chavales que vieron la primera luz en este enclave encajado entre montes aquél año en el que Severino Reija y Carlos Lapetra jugaron el Mundial de fútbol de Inglaterra con España. "La gente se marchaba aquellos años sobre todo a Barcelona, también a Francia y a Zaragoza. Vivir aquí era duro, con estas cuestas y las tierras lejos, así que los de Alcaine llegaban a donde fuera buen preparados para la vida. El director general de los tractores Pascuali era de aquí, también el padre del escritor Javier Tomeo, el empresario de jardinería Joaquín Gil que le llamaban Calistro, el tenor Pascual Albero… varios".

En 1974 se cerró la escuela en Alcaine. "Solo quedábamos 3 de los 21 que empezamos; estuve 9 años interno en Teruel, allí acabé la primaria y estudié dos años de formación profesional. A los 17 volví, para coger el ganado de mi familia; ocho años después me hicieron alcalde, pasé a la albañilería y ahí siempre he estado muy contento, he levantado casas y he cavado nichos, he recibido al presidente de la DGA y a una eminencia como don Arturo Beltrán, que es hijo adoptivo de Alcaine e hizo muchísimo por nosotros. Mi mejor año de alcalde fue en 1995, cuando se restauró la iglesia que se caía, y el suministro de agua se regularizó con unas bombas desde la fuente de abajo para dar servicio a todas las casas en verano".