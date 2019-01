Más de un 4% de las jóvenes aragonesas sufre trastornos alimenticios

Los trastornos alimenticios son enfermedades que afectan y alteran la conducta de alimentación de las personas. En España alrededor de 400.000 personas padecen algún trastorno de la conducta alimentaria, de los que 300.000 son chicos y chicas de entre 12 y 24 años, según datos de la Fundación Fita y de la Asociación española para el estudio de estos trastornos.

En Aragón, se estima que entre el 4 y el 6% de mujeres en una franja de edad de entre 12 y 21 años sufren trastornos alimentarios, siendo para los varones adolescentes en torno al 0,9%, según datos de la Fundación APE de Aragón, una organización que contribuye a la prevención y erradicación de los trastornos de conducta alimentaria.

¿Cuáles son los trastornos alimentarios más frecuentes en los jóvenes?

Los trastornos alimenticios son la tercera enfermedad crónica más frecuente entre adolescentes. “Dentro de los trastornos a los que se dirigen las actuaciones de Fundación APE, el más habitual sería el denominado Trastorno de la Conducta Alimentaria no especificado (TCANE). Este trastorno se refiere a que existen síntomas relacionados con la conducta alimentaria, pero no cumplen suficientes criterios para diagnosticar anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. El hecho de que el TCANE sea un cuadro incompleto de anorexia o de bulimia no quiere decir que no sea grave o que no necesite tratamiento”, explica Maite Zapata Usábel, Presidenta de Fundación APE y Psiquiatra Infanto-juvenil HCU.

¿Qué síntomas pueden ayudar a detectar este tipo de trastornos?