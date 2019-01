El programa de atención bucodental de Aragón cumple 14 años, pero sigue derivando a niños con discapacidad a Barcelona

Sin embargo, a pesar de la mejoras que supuso, todavía hay algunos temas pendientes, especialmente, relacionados con la atención a personas con discapacidad. Desde diferentes colectivos sociales llevan varios años reclamando dos cuestiones que consideran fundamentales: una es que los menores con diversidad funcional sean atendidos hasta que cumplan los 21 años (ahora está establecido hasta los 16) y la otra es que cuando se precise de anestesia general no sean trasladados a Cataluña.

Diferentes partidos políticos también se han sumado a las peticiones. La Comisión de Sanidad de las Cortes aprobó hace una año una proposición no de ley para que se ampliara el rango de edad al que da cobertura el programa: desde los 3 a los 21 años en personas con discapacidad. La comisión también pidió al Gobierno de España que estudiara la modificación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de que “el Programa de Salud Bucodental tenga carácter universal independientemente de la edad”.

Posteriormente, Podemos preguntó al consejero de Sanidad si tenía previsto ampliar la edad de atención a personas con discapacidad. El departamento aseguró que estudia esta opción, pero recordó que la decisión final no depende del Gobierno de Aragón: es el Ministerio de Hacienda el que debe dar su beneplácito puesto que se trata de una ampliación de la cartera de servicios.

Asimismo, el Justicia de Aragón se ha interesado recientemente por esta cuestión, llegando a obtener una respuesta por parte de la Administración. En la presentación de su informe anual (relativo a los datos de 2017), este organismo anunció que la DGA se había comprometido a crear una Unidad de Atención Bucodental para personas con discapacidad intelectual. Una medida que fue acogida con entusiasmo, pero que todavía no se ha materializado.

“Las familias nos trasmiten la necesidad de ampliar este programa a mayores de 16 años. Aquellos niños y jóvenes que tienen una discapacidad intelectual, problemas de conducta, autismo... les es imposible sobrellevar una visita rutinaria al dentista. En la mayoría de estos casos se requiere la atención de un anestesia para desarrollar actuaciones tan nimias como la extracción de un diente”, explican desde la asociación Plena Inclusión, que lleva varios años reclamando esta serie de mejoras. “Es algo que ya estaba sobre la mesa con anteriores Administraciones”, puntualizan.

Las atenciones con anestesia general se trasladan a Barcelona

Tampoco ha habido cambios con las derivaciones al hospital San Juan de Dios de Barcelona. Cuando un menor con diversidad funcional precisa de un proceso quirúrgico con hospitalización para tratar su problema de salud dental es remitido a Barcelona. Por esta cuestión, hace un año, el pleno de las Cortes de Aragón aprobó una proposición no de ley que instaba a formar profesionales del Sistema del Salud aragonés para tratar la atención bucodental en personas con problemas de conducta, discapacidad intelectual o trastorno mental y así poder contar con una unidad especializada en la Comunidad. “En tanto en cuanto no se disponga de esa unidad especializada, el Gobierno de Aragón concertará el servicio con los hospitales que lo prestan en nuestro territorio, en el marco de las prestaciones de la cartera del Servicio de Salud de Aragón”, puntualizaban. El objetivo es que estos menores y sus familias no tengan que trasladarse a Barcelona cada vez que tienen que ser anestesiados.

Según los datos facilitado por el departamento de Sanidad, durante el año 2016, el Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil atendió a 191 niños con discapacidad en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza en primera visita, y más de un 68% necesitaron atenciones sucesivas. De ellos, 11 fueron susceptibles de operación, por lo que fueron remitidos a Barcelona, donde recibieron los tratamientos odontológicos necesarios bajo anestesia general.

“Se han presentado varias iniciativas, pero la DGA sigue sin realizar estos procedimientos en Aragón”, lamenta Ángel, padre de una niña con diversidad funcional. De hecho, en estos momentos está buscando una solución para un episodio de caries. “Nos sorprendió, en sentido negativo, que después de cinco años, siguiera todo igual”, detalla. Hace un lustro, la menor estuvo un año (con importantes dolores) en la lista de espera hasta que finalmente pudo ser atendida en Barcelona.

“Ahora, el pediatra nos ha derivado al médico de maxilofacial y nos han dado tres opciones: extraerle el diente y perder una pieza importante, apuntarnos a la lista de espera para ser atendidos en Barcelona o acudir a una clínica privada, lo que conlleva unos elevados costes (alrededor de 2.000 euros por el alquiler de un quirófano y la contratación de un anestesista durante una hora)”, puntualiza.

Desde su punto de vista, el Gobierno de Aragón debería dar prioridad a la atención completa de aquellos niños y jóvenes con discapacidad que tienen problemas dentales. “Se necesita una atención más personalizada, más medios y finalmente tiene un coste más elevado. Entendería tener que pagar la consulta de dentista de mi otra hija (que no tiene diversidad funcional), pero que su hermana no tuviera que estar esperando durante meses y con dolores a que la atiendan en Barcelona”, recalca.