Monforte de Moyuela: nuevos aires de esperanza para aterrizar sueños

Situado al pie de la sierra de Oriche, repoblado en 1157 –fue entonces cuando Ramón Berenguer IV le dio Carta de Población, con los Fueros de Zaragoza–, Monforte de Moyuela se llama así desde 1916; antes fue Monforte a secas. Atesora dos vestigios históricos de interés; los restos de una presa romana y parte de dos torres del castillo local, enclavado en el cabezo de San Antón y que forma parte de la Ruta del Cid. Además, hay varias ermitas: la del Pilar es la más apreciada).

En el día a día del municipio, la figura de Lidia Lahuerta es fundamental; la corporación tiene tres miembros y ella, concejal, es la única que reside en Monforte. "Me toca resolver los problemas, pero siempre bajo la supervisión del alcalde, José Gracia. Nací en Barcelona, pero mis raíces están aquí, ya hace 10 años que volví; ayudé en la Asociación Montefuerte y cuando entré en el Ayuntamiento ya me concentré en esta tarea".

La historia de Lidia tiene su aquél. "Llegué al pueblo de Barcelona de adolescente; de hecho, cumplí los 18 aquí. Montamos un bar en el pueblo y lo llevé 7 años; luego compramos un restaurante en Escatrón Los Arcos, y ahí estuve otros 7 u 8 años, hasta que me tocó la desgracia en forma de grave accidente; los siguientes 13 años los pasé en recuperación, terapia... tuve que aprender a andar otra vez, y me han quedado secuelas. Cuando me fue posible llevar una vida más o menos normal, trabajé en la ONCE 9 años como asistente de discapacitados auditivos, también monté una pequeña empresa de electrónica, pero los dolores volvieron y ya no podía llevar un ritmo de trabajo normal. Me dieron la minusvalía y decidí volver al pueblo; aquí hago lo que puedo, pero a mi ritmo. Cuando me canso paro, pero al menos me siento útil; si puedo ayudar a 10, mejor que solamente a uno. Ahora quiero tener aquí a mis padres, que viven en Barcelona, son mayores y están deseando volver".