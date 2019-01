Nuestro ADN, la clave de la vida y de la herencia, es un largo verso de 3.000.000.000 letras químicas organizado en 46 tomos que llamamos cromosomas. Alteraciones en la estructura y en el número de cromosomas pueden provocar enfermedades, como el síndrome de Down causado por una copia extra del cromosoma 21. Durante décadas se pensó que teníamos 48. Determinar el número exacto fue un hito muy importante. Hoy he tenido en mis manos una separata de ‘The chromosome number of man’ publicado en la revista ‘Hereditas’ donde se describe el hallazgo. He sentido más orgullo y placer que el que experimentará José Luis Melero cuando consiga su más preciado libro, al constatar que lo hizo un maño de adopción. Fue Joe Hin Tjio, siendo director del departamento de Citogenética en la Estación Experimental Aula Dei de Zaragoza durante una visita al Instituto de Genética de Lund.