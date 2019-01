La CHE aplaza el estudio del azud y vecinos y deportistas exigen su restitución

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha solicitado al Ayuntamiento aplazar la toma de muestras del estudio de sedimentación e hidrodinámica que ha obligado a abatir las compuertas del azud. El escaso nivel del río –ayer apenas superaba los 60 metros cúbicos por segundo a su paso por Zaragoza–, hace necesario esperar a que el caudal, que por estas fechas tendría que estar por encima de los 150 m3/s, suba.

Aunque la Confederación ya ha trasladado extraoficialmente su petición al Consistorio, fuentes del área de Medio Ambiente aseguraron que el Ayuntamiento no actuará hasta que reciba una notificación oficial. No aclararon, en todo caso, si una vez que llegue el escrito a la plaza del Pilar el azud volverá a su estado anterior o si comenzará a aplicarse la nueva gestión, que eliminará la lámina de agua al menos dos días por semana.

Al aplazar el estudio ya no será necesario que las compuertas permanezcan abatidas hasta el 8 de febrero. Esto, unido a que no se ha puesto una fecha concreta a la toma de muestras, llevó ayer a vecinos y deportistas a exigir la restitución del azud a su estado original. "El embarcadero de Vadorrey está ya repleto de lodo. No hay caudal y el que baja, lo hace con corriente", explicó el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, José María Esteban Celorrio. Esto, añadió, hace que ya no se pueda entrenar allí. "Las rocas han quedado al aire, el riesgo es altísimo", dijo.