Nuevos aires en Mallén y guiño al séptimo arte con uno de los 'petintos'

Rubén Marco es el alcalde de Mallén desde 2015. le tocó sentarse en una silla caliente tras una legislatura, la anterior, tan convulsa que la localidad aún arrastra las consecuencias administrativas y económicas. Este músico de profesión, especializado en la trompeta, se prodiga cada tarde como docente en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, además de ejercer de intérprete en la Orquesta Reino de Aragón y la Wind Orchestra Zaragoza, ambas residentes del Auditorio. De 8.00 a 15.00 anda al pie del cañón en el ayuntamiento mallenero. "También estoy en el consejo comarcal y soy el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Huecha. Los fines de semana te juntas con vecinos, agrupaciones... es mucho jaleo, pero se hace con gusto porque soy de aquí y quiero aportar".

Lo de Rubén con la música son amores de lejos. "Empecé en la banda del pueblo y en la escuela de música de Mallén; luego pasé al conservatorio de Tarazona y después al de Zaragoza. Estuve dos años de especialización en Berlín y cuando regresé entré a las listas de docencia en conservatorio; hice suplencias en Huesca y Pamplona, el curso pasado salió una opción en Zaragoza, y ahí sigo. También he dado clases en las escuela de música de Ejea, Calatayud, Épila o Utebo".

Mirar adelante

En las elecciones municipales de 2015, Rubén no iba de número uno en su lista, pero la votación interna le puso en la tesitura de liderar la alcaldía de Mallén. "Decidimos echar un pulso, más allá de los colores políticos y los bandos. Se arrastraban problemas de todo tipo, así que hemos puesto el foco en hacer cosas de las que no se ven, pero se necesitan; ponerlo todo en orden, o encaminarnos hacia la normalidad. Hay retos que llevamos persiguiendo desde hace mucho tiempo, como el desdoblamiento de la N-232; en 2016 se adjudicaron las obras, que comenzaron hace algo más de un año. Quizá no era la mejor opción, habiendo una autopista al lado, pero si evita más tragedias en la carretera, bienvenida sea".