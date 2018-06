Un maellano de premio

Aragón se está acostumbrando a que la ONCE le trata con mimos y cariño. Son muchos los cupones que la organización ha dedicado en los últimos tiempos: que si a la Ofrenda, a la Semana Santa o, incluso, al guirlache, y esta tendencia continuará el sábado 30 con un billete especial dedicado a Pablo Gargallo. El cupón a mayor gloria del escultor maellano y del que se harán cinco millones de impresiones lo presentarán mañana Rivarés, e Ignacio Escanero, delegado territorial de la ONCE en Aragón, como no podía ser de otra manera en el museo Pablo Gargallo. Además, a la presentación acudirán afiliados y trabajadores de la ONCE que comenzaron su andadura en el palacio, ya que este fue sede de la ‘Delegación Provincial de Ciegos de Zaragoza’, entre 1946 y 1969.