Nacho Escartín: "Para Podemos es prioritario participar más y ser visibles en ZEC"

Constata uno de los principales objetivos de Podemos, que era echar a Rajoy y al Gobierno del PP tras el descrédito de ambos por la corrupción y la financiación ilegal. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción.

¿Y se alterarán las relaciones entre Podemos y PSOE?

En Aragón somos un ejemplo de cómo hemos antepuesto los intereses de los aragoneses sobre los de partido y sobre visiones cortoplacistas. Hemos sabido ser la llave para una investidura, tres presupuestos y las principales leyes de la legislatura. Cuanto más pactamos y negociamos, mejor les va a los aragoneses. Esa es la línea a seguir, aquí y a nivel nacional.

¿Podemos pidió contraprestaciones a Sánchez?

No. A mí no me consta.

¿Le ha venido bien a Podemos la moción de censura para relegar la polémica por el chalet de Galapagar?

Ha servido para poner el foco en lo importante: cambiar un gobierno sustentando por un partido condenado por corrupción y abrir una nueva oportunidad para ayudar a la gente a resolver sus problemas.

¿Usted se hubiera comprado una vivienda de esas características?

Yo vivo en la casa de Nuez de Ebro que mi yayo Félix construyó poco a poco y con muchos esfuerzos tras comprar un terreno de mil metros que estaba sin urbanizar. Son setenta y cinco metros cuadrados y la heredé tras fallecer mi padre. Como consecuencia de los catastrazos de los últimos gobiernos, está tasada en 220.000 euros. A mí, lo que han hecho Irene y Pablo no me parece descabellado.

¿Está de acuerdo en la consulta a las bases?

Es una decisión que yo acato con lealtad.

¿No cree que la imagen de Podemos ha quedado dañada?

Estoy seguro de que los españoles ven en Podemos una formación útil e imprescindible para cambiar gobiernos y aplicar políticas que mejoren la vida de la gente. Lo hemos demostrado en esta moción de censura.

Aquí en Aragón hubo polémica con el líder de Podemos-Zaragoza, Guillermo Lázaro, y la responsable autonómica de Organización, María José Calderón, con una viaje que pagaron con dinero público de una cuenta de ZEC, aunque meses más tarde reembolsaron la cantidad. ¿Lo han gestionado correctamente?

Estoy satisfecho con la rápida reacción que tuvimos en Podemos para aclarar, subsanar y reconocer un error de esta índole y tomar las decisiones que consideramos oportunas. Hemos demostrado con el ejemplo que sabemos dar un paso atrás y asumir responsabilidades, incluso siendo solo un error desafortunado.

¿Fallaron los controles internos?

En Podemos no, pero también hemos dicho que hay que ser exquisitos en la transparencia en todos los espacios en los que participamos. Y así lo hemos hecho en el partido, en las instituciones y en la casa común que es ZEC.

Entonces, ¿cree que el alcalde está haciendo lo correcto con las facturas del viaje a Chile, al que fue con su familia y aprovechó para estar de vacaciones?

El alcalde ha aclarado absolutamente todo y están las facturas de su viaje a Chile en el Ayuntamiento y en la web municipal.

Están solo las suyas y el alcalde no quiere explicar públicamente lo correspondiente a los gastos familiares.

Es que esa es la barrera entre lo que hay que exigir a los representantes públicos y la vida personal. Pedro Santisteve ha dejado claro los datos que corresponden a su función como alcalde en ese viaje. El resto es del ámbito privado que no tiene nada que ver con las funciones públicas.

¿Cómo ve los ataques tan duros que se cruzaron Pedro Sánchez y Albert Rivera en la moción de censura?

Rivera y C’s se han quitado la careta y se han mostrado como el recambio del PP. Tuvo la oportunidad de cambiar un gobierno respaldado por un partido corrupto, y no lo hizo. Una equivocación que le pasará factura.

¿Una oposición radical de Podemos contra el PSOE les puede perjudicar electoralmente?

Unidos Podemos está por colaborar y presionar para que las leyes y medidas sociales que han bloqueado el PP y C’s en el Congreso salgan adelante. Lo iremos viendo de aquí al otoño. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene que demostrar hacia dónde quiere ir en inversiones, prioridades, transición energética…

Ya que lo menciona, ¿se ha precipitado la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, dando por finiquitado el carbón nacional y la térmica de Andorra?

No disponer en 2018 de alternativas al carbón es un fracaso del que son responsables todos los gobiernos anteriores. Nosotros llevamos tres años apostando por la reindustrialización en las cuencas mineras. Pero muchos proyectos no se ejecutan y otros de los fondos, del FITE y de las ayudas europeas se han malgastado o han sido un fracaso. Ahora hay que apostar por las energías renovables porque tenemos sol, viento y agua. Hace falta un modelo que no deje atrás a la gente del territorio, en especial en las zonas mineras y en las más despobladas.

¿El respaldo de Podemos a Sánchez obligará a Lambán a alejarse de C’s, PAR y PP?

Nos sorprende el giro para negociar con el PP, PAR y C’s y no solo Sucesiones. Creo que le van a obligar a rectificar el propio PSOE, porque la estabilidad del Gobierno de Aragón en estos años ha sido gracias a Podemos y a la izquierda en su conjunto.

¿Cree que Lambán no debe pactar con el centroderecha rebajar los impuestos y que debe girar más a la izquierda?

Yo no critico que abra diálogos y pacte con quien considere. Podemos ha liderado ponencias y se ha puesto de acuerdo con todos los grupos en leyes fundamentales para el bienestar de los aragoneses. Pero sin olvidar nuestras líneas programáticas. El problema para Lambán es cambiar su posición y recortar ingresos para pagar los servicios públicos.

¿Está en contra del acuerdo PSOE, PP, PAR y C’s sobre rebajar Sucesiones y Donaciones?

Podemos está hablando con CHA para proponer una reforma de este impuesto, que no es la misma evidentemente que la de C’s y el PSOE. Cuando llegue el momento Lambán tendrá que decidir si pacta con la izquierda o con la derecha. En todo caso, este tema tendrá que abordarlo Pedro Sánchez y armonizar el impuesto y no permitir el desbarajuste que hay en Madrid y al que se apuntó Andalucía.

¿ZEC es una piedra en el zapato de Podemos?

En Zaragoza es donde mejor se ve el bloqueo, incluido de PSOE y CHA, a un gobierno progresista. ZEC es una prioridad para Podemos. En todas las instituciones de Aragón se logran acuerdos con la izquierda, salvo en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Sin embargo, el desgaste por la gestión de ZEC lo paga en votos Podemos, que apenas cuenta en el gobierno municipal.

Es cierto que falta visualización. Es una prioridad participar mucho más en ZEC. Porque somos su interlocutor con el resto de las instituciones y porque ZEC recoge las propuestas de Podemos para Zaragoza.

Pero ni el alcalde de Zaragoza ni el gobierno de ZEC contó con Podemos para tomar decisiones de gran transcendencia, como echar a la oposición del control de las sociedades municipales.

Son más importantes las inversiones y los planes que tienen pendientes los gobiernos central y autonómico y que son problemas anteriores al asunto de las sociedades municipales. Eso demuestra que hay un bloqueo político al gobierno de Zaragoza.

¿Por qué es tan difícil el diálogo entre ZEC, PSOE y CHA?

No voy a negar que hay conflictos entre personas que hacen muy difícil el diálogo y que eso influye mucho en la confrontación, pero también es cierto que en las Cortes, en la DPZ, en el Pignatelli, en Huesca o en Teruel hay diálogo casi a diario que nos permite avanzar en los acuerdos y mantener con normalidad los desacuerdos.

Respecto a las listas electorales, con IU está claro que no tendrá problemas, pero con las confluencias, sobre todo con ZEC, no está garantizado que Podemos esté visible.

No habrá problemas. Podemos estará más representado y con más visibilidad en la ZEC del futuro, sin duda, y en la que estarán también IU, Equo, colectivos y todas las confluencias. Ya veremos la fórmula y cómo se van a desarrollar los procesos de primarias en todos los ámbitos.