Cinco siglos de casa y un presente orientado a preservar el entorno

En el año 2002, Amparo Aznar y María Rosa Sanmartín abrieron en Bardallur la casa rural El Hogar, sita en la vivienda familiar de los Aznar. Amparo trabajaba como ebanista en la sierra de Segura, en Albacete, un lugar hermoso, pero le tiraba la tierra. Dieciséis años después, le ha tirado tanto -y la ha cuidado tanto, desde el espacio propio al entorno del pueblo- que ha echado raíces. "Mis padres y abuelos son de aquí, y las raíces de mi familia en esta casa se remontan a 1517. María Rosa es de Burgos. Mi padre, Justo, fue médico; fundó la Asociación Española de Bioquímica. Enfermó gravemente y me pidió antes de morir que viniera a la casa, que la arreglara, que hiciera algo con ella. ‘Tú que eres autónoma, hija, tienes libertad de moverte, yo te ayudo’. Cuando mi padre enfermó y murió, comprendí la razón de ese arraigo, así que lo decidí; primero vino mi hijo y luego yo".

La casa estaba muy deteriorada, pero entre madre e hijo, con el apoyo de Rosa, todo fue tomando forma. "Lo más difícil para mí era arreglarla sin quitarle su verdad, he trabajado mucho en restauración y conservación de monumentos históricos, y valoro que las cosas se reparen sin alterar su esencia ni su estética real. Para montar un alojamiento rural era necesario además hacerla confortable, y cualquier obra se complica con muros de 70 centímetros de grosor".

Amparo se emociona con los detalles. "Lo más bonito cuando vas restaurando algo es poder ver la evolución de la construcción. La casa de mi familia no fue nunca un palacete, sino que se fue haciendo a golpe de necesidad: para almacenar el grano, para aumentar la familia, para acomodar las caballerías… yo también he añadido cosas, como este ventano al estilo de Pedro y Vilma Picapiedra -señala a una dependencia del patio interior- que me quedó muy bien. No quise lavar las paredes y ya está: se han dejado a la vista muestras, vestigios de lo que hubo. He trabajado demasiado en mi vida, tengo los huesos algo escacharrados, pero dar forma a esto ha sido un placer, y Rosa no para de trabajar un minuto. Para los amigos también hacemos tisanas naturales, manzanillas sobre todo y aceites sanadores para la piel, sobre todo de caléndula".

Una filosofía de vida