Arcos de las Salinas: un mirador de las estrellas en lo alto de Javalambre

En Arcos de las Salinas todo el mundo mira a las estrellas. Los astrónomos del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), desde el observatorio del Pico del Buitre; los turistas que llegan atraídos por la transparencia de un cielo inmaculado; y los vecinos, que esperan que ese firmamento claro y sereno devuelva al pueblo su antigua vitalidad.

Desde que terminó hace tres años la construcción de Galáctica –el centro para la difusión y práctica de la astronomía pendiente todavía de su equipamiento– son muchas las expectativas que se han generado entre los vecinos. Carolina Lloret, propietaria de la ludo-granja de Ana –dedicada a su hija–, es una de ellas. Hace casi un lustro decidió salir de Valencia e instalarse en Arcos de las Salinas y montar con su hermano un negocio de turismo de aventura al reclamo del centro de astronomía que, según lamenta, no termina de arrancar. "Compramos caballos y habilitamos unas mínimas instalaciones, pero tuvimos que cerrar el negocio porque Galáctica no abre y los turistas no llegan", relata la emprendedora. Ahora sobrevive con la ayuda de sus padres y de paso atiende la ludo-granja, un espacio que alberga 50 animales que ha ido recogiendo de la gente que quería desprenderse de ellos. "No es un negocio –advierte–. Yo recibo solo donaciones de los visitantes que vienen a verlos, sobre todo los fines de semana, para poder afrontar sus necesidades". Varios ponis, burros, cobayas, cerdos, conejos, cabras, patos y gallinas conviven en semilibertad en su finca. Su hijo pequeño, Carlos, de dos años, juega con ellos, corre y les da de comer como si fueran sus mejores amigos. "Este es un lugar idílico para los niños –proclama-. Mi idea es aguantar en Arcos de las Salinas lo que pueda, porque aquí somos felices, pero me tiene que dar para vivir".