Villar del Salz: telar de ilusiones entre el rodeno y el pipirigallo

El alcalde de Villar del Salz, Marcos López cumple 26 años de vida el próximo lunes 11. Sí, nació en 1992; anteayer. En 2015 celebró su aniversario de una manera muy especial; tomó posesión del cargo dos días después de soplar las velas. No se trata del primer alcalde de la familia: su padre, fallecido hace ocho años, fue concejal en varias legislaturas y primer edil durante tres años a mitad de los ochenta. Marcos es, sin duda, uno de los más jóvenes de Teruel y Aragón en ocupar tal cargo; curiosamente, nació el mismo año que Susana Traver, su homóloga de Valjunquera y alcaldesa más joven de España cuando accedió al puesto de alcaldesa, en 2015.

"La gente me pregunta –dice Marcos– cómo llega un chaval de 22 años a ser alcalde, porque son los que tenía en las elecciones. Yo siempre respondo lo mismo: fueron los votos de mis vecinos, sin más. Estamos pocos, no llegamos a treinta personas en invierno, y hacía falta alguien; no queríamos perder la municipalidad ni pasar a ser pedanía. Quiero ayudar a que se conserve todo lo bueno que tenemos, y a mejorar lo que esté en mi mano".

A Marcos nunca le tiró la vida urbanita, aunque la probó. "Tenía muy claro que me iba a quedar en Villar; estudié en Teruel, pero al acabar me vine; aquí había faena. Estoy muy a gusto y entiendo que al ser joven los mayores quieran darme muchos consejos, lo agradezco; llevan más tiempo viviendo, lo que supone equivocarse y aprender. Eso sí, el consejo que más se me ha quedado es que escuche a todo el mundo, piense y haga luego lo que crea que es mejor, porque al final es mi responsabilidad".