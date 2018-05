Piedratajada: comedias para subir el ánimo... y ánimas en danza

El alcalde de Piedratajada, José Antonio Mallada, lleva tres años en el cargo, pero es sobradamente ducho en las lides del gobierno municipal, ya que su primera experiencia como concejal data de hace treinta años ; pasó cuatro legislaturas en la tarea antes de aparcar la política (es agricultor) y, por una cuestión de responsabilidad, volver a postularse en los últimos comicios para liderar la nave. Ha tenido trances complicados; el problema del lindano en el Gállego hizo que a día de hoy, los habitantes del pueblo sigan desconfiando de lo que sale del grifo como agua de boca, aunque el problema esté ‘controlado’. Además, lo acaecido a inicios de 2017 –el suicidio del secretario municipal tras descubrirse un agujero en las cuentas públicas– dio en la línea de flotación al pueblo, que intenta pasar página.

"La población envejece, no llegamos ya a los cien habitantes censados –apunta José Antonio– y no podemos ofrecer trabajo en el campo, porque los seis o siete que seguimos en el afán ya nos bastamos. Las reuniones en la comarca siempre tienen este problema en el orden del día: qué hacer para fijar población, cada cual con lo que tiene o puede ofrecer. Este era un pueblo con todos los servicios, pero ahora necesitamos un empujón y apenas hay un par de jóvenes que se han quedado a trabajar aquí la tierra. No hay escuela: tenemos tres chavales que van a Erla y Ejea".

El arrojo del alcalde es innegable, y su vecino Jesús Gazo lo corrobora. "Es un artista, literalmente hablando. Cuando era chaval hacía obras de teatro con el consejo de Manolo Viamonte. Siete u ocho hicieron. Además, José Antonio siempre fue muy bromista: un par de días de fiestas se vestía con trajes de su abuelo, bastón incluido". "De eso hace ya bastante más de treinta años –replica el alcalde– pero la verdad es que le echábamos ganas. Recuerdo que antes de las fiestas ensayábamos todos los días después de cenar. Yo era de los mayores, tendría 18 años y llevaba el libreto con pinzas en el tractor, para repasar el papel: otros mozos eran estudiantes y tenían más tiempo. El último año que se hicieron, yo tenia 27 años; quise recuperarlo, pero no me siguieron". "Pues ya toca –responde Jesús– que nos reíamos mucho, y hace falta".

El libro