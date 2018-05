Más prevención

No se sabe si por tendencia legislativa o por deformación informativa, pero cada vez que una ley se abre paso lo hace a golpe de miedo o sanción. A veces, en injusta correspondencia con los fines que se persiguen y que socialmente no pueden generar reproche. Al contrario. Cuando Aragón tramita un proyecto de ley de derechos y atención a las personas discapacitadas, se pone énfasis en las multas de hasta un millón para las actitudes discriminatorias o los delitos de odio, que desgraciadamente existen. Que las Cortes aragonesas legislan sobre los derechos y deberes de los usuarios del sistema de salud, también llama la atención el capítulo sancionador y las multas por uso excesivo y abusivo de los recursos sanitarios. Algo estaremos haciendo todos mal y algo no estará haciendo del todo bien el sistema cuando llega a certificar que hay personas que abusan de los hospitales o de las urgencias, bloqueando prestaciones a quienes verdaderamente las necesitan. Es cierto que existe una medicina tecnológica que genera atracción y otra defensiva que causa atascos. Pero en uno y en otro caso lo que vuelve a fallar es la información, la prevención y la educación.