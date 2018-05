La Cerollera: retiro dorado con jamón, museo y arroz al horno

Hace seis años, el Ayuntamiento de La Cerollera (municipio del Bajo Aragón, limítrofe por el este con la comarca del Matarraña) decidió sacar adelante un proyecto de viviendas tuteladas; en 2015, la idea orientó su rumbo al servicio los dependientes mayores de 55 años. La idea había experimentado un parón al no haber un modelo de gestión definido, con las edificaciones ya en marcha. En los últimos tres años, la ilusión del pueblo se ha encaminado a concluir la fase de preparación y sacar adelante esa gestión.

Laura Serrano es actualmente la encargada de supervisar el proyecto; vive en Alcañiz, pero sus raíces familiares están en La Cerollera y acude diariamente entre semana a ocuparse de mil y una tareas en el Ayuntamiento, donde lleva siete años en labores administrativas y de gestión. Sus abuelos son del pueblo, vienen en verano a disfrutar de la casa familiar y Laura, que ha veraneado desde siempre aquí, hace muy a gusto los veinticinco kilómetros que le separan de su residencia habitual para pelear por los intereses de La Cerollera. "Mucha gente los hace en Zaragoza para llegar a su trabajo y yo vengo aquí con gusto, me encanta mi pueblo. Salió la plaza, nos apuntamos varios candidatos y al hacer la entrevista aquí solamente me presenté yo, así que me quedé".