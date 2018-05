El secreto de un pequeño colegio de Las Fuentes, campeón de España de ajedrez

"Estos chicos tienen un mérito brutal. Cada año hay más nivel en el campeonato de España y es más difícil ganar. Hace cuatro años quedamos subcampeones. Este año había un total de 39 colegios y 10 de ellos teníamos un nivel muy igualado. Competimos contra colegios privados en los que el ajedrez es una asignatura y su nivel ajedrecístico, una seña de identidad. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y lo hicimos muy bien en el campeonato", explica el entrenador. El segundo puesto fue para una selección de los colegios Gredos San Diego de Madrid y el tercero para el Pedro I de Barbastro.

¿La clave del éxito del Marcos Frechín? Trabajo, trabajo y la pasión con la que se vive el ajedrez en este colegio desde hace años. Desde que Enrique Sánchez llegó como profesor, hace 35 años, y empezó a organizar clases y torneos gratuitos de ajedrez. Poco después montó el club de ajedrez Marcos Frechín. El colegio ha sido un referente del ajedrez en Aragón, aunque estos últimos años ha perdido mucho alumnado por el descenso demográfico del barrio.

Un barrio y un colegio que han cambiado mucho

"Cuando llegué, era un colegio muy grande, de cuatro vías, y unos mil niños hasta 8º de EGB. Las Fuentes era un barrio obrero muy populoso. En los últimos años, los jóvenes se han ido y en el barrio se han quedado fundamentalmente la gente mayor y los inmigrantes. El colegio ha notado mucho el declive. Se ha quedado prácticamente en un colegio de una vía, con menos de 15 niños por clase", apunta Enrique Sánchez, que se jubiló en septiembre pero sigue muy vinculado al club de ajedrez.

Para participar en el campeonato de España de colegios, los jugadores deben ser alumnos del centro. "Siempre hemos tenido mucha cantera en el cole, pero este año solo tenía cinco alumnos para el torneo. La ventaja de ser tan pocos es que puedes concentrarte en ellos y prepararlos mejor. Hemos pasado una buena parte del curso entrenando para este campeonato. Creo que hemos hecho un buen trabajo, los jugadores con su esfuerzo y los padres con su apoyo", subraya.

El colegio ha perdido alumnos, pero el club de ajedrez Marcos Frechín sigue creciendo. "Montamos el club para que los chicos que acababan el colegio pudieran seguir jugando. Después empezaron a venir niños de otros colegios y ahora estamos más de 80 jugadores, desde 5 años a 60. Algunos de los que empezaron conmigo hace 34 años siguen en el club y me ayudan a entrenar", cuenta con orgullo. Los jugadores entrenan tres días a la semana por la tarde en el colegio. Los cinco que han ganado el campeonato de España tienen entrenamientos extra y ahora se están preparando para el Europeo o el Mundial de colegios (aún falta decidir el lugar y la fecha exactos).

Una vida de ajedrez

Gran parte del éxito de los campeones de ajedrez del Marcos Frechín se debe a la pasión por el ajedrez y la educación de Enrique Sánchez, zaragozano de 61 años. Aunque cuando era pequeño a él no le gustaba el ajedrez. "Yo vengo de una familia muy humilde. Mis padres tenían una pensión y en ella se alojaban muchos universitarios. Con ellos aprendí a jugar a las damas y ganaba muy fácil los torneos de mi colegio. Mis compañeros me enseñaron las normas de ajedrez pero no me gustó nada, me parecía complicado, un juego horrible. Pero viendo a los huéspedes de la pensión aprendí a jugar, me picó el gusanillo y empecé a tomármelo en serio", recuerda sus inicios en el ajedrez.

Enrique tuvo claro que quería dedicarse a la enseñanza. Estudió Magisterio y dejó las competiciones de ajedrez. Cuando empezó a trabajar de profesor, introdujo el ajedrez en los colegios a los que iba destinado, desde el Eliseo Godoy, al barrio Oliver y, desde 1982, el Marcos Frechín. "Me siento muy orgulloso de haber sido maestro, es una profesión maravillosa. Creo que en cada sociedad los mejores deberían ser maestros para formar a las generaciones futuras", reflexiona.

Enrique Sánchez ha llevado su pasión por el ajedrez a muchos más colegios de Aragón. Él es el creador del programa Ajedrez a la Escuela (por encargo del Gobierno de Aragón), para fomentar la enseñanza y los valores del ajedrez en los centros escolares. En el curso 2007-2008 empezaron 19 colegios y ahora participan más de 160 centros.

"El ajedrez tiene un potencial educativo tremendo. La práctica habitual de ajedrez beneficia a los niños en muchas áreas y competencias. Intelectualmente nos ayuda a ser mejores: se desarrolla la atención, la observación, la memoria, el razonamiento. Además aporta autodisciplina, responsabilidad y humildad. Los niños aprenden a ganar y a perder, a esperar y a respetar las normas", resume los beneficios del ajedrez.