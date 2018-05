El aragonés, en máximo nivel de alerta en el mapa de lenguas en peligro de extinción

La Alianza para la Diversidad Lingüística está detrás del proyecto Idiomas en Peligro de Extinción y mantiene actualizado un mapa interactivo en el que se ofrece información sobre todas las lenguas del planeta en situación de riesgo. El aragonés es la única que aparece en el máximo nivel de alerta -grave peligro de extinción- dentro del panorama nacional.

"En la actualidad, la humanidad está asistiendo a un proceso de extinción masiva: las lenguas están desapareciendo a una velocidad sin precedentes y, cuando eso ocurre, se pierde una visión única del mundo. Con cada lengua que desaparece, perdemos una enorme herencia cultural", justifican los promotores de este proyecto que surgió a raíz de una colaboración entre la Universidad de Hawai en Manoa y la Universidad Oriental de Michigan.

"La lenguas son entidades que están vivas y en constante flujo y su extinción no es algo nuevo; no obstante, el ritmo al que están desapareciendo en la actualidad no tiene precedentes y es alarmante. Alrededor de la mitad de las 7.000 lenguas que existen en el mundo está en riesgo de desaparecer durante los próximos 100 años. Pero hoy en día tenemos a nuestro alcance unas herramientas y una tecnología que podrían cambiar las reglas del juego", continúan los impulsores en su página web.