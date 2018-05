La Real Sociedad Química del Reino Unido premia a dos investigadores aragoneses

Oro, catedrático emérito de Química Inorgánica en la Universidad de Zaragoza y Premio HERALDO 2016 a los Valores Humanos y el Conocimiento, recibirá el premio Lord Lewis, una distinción que la sociedad concede por primera vez a un químico no británico.

El galardón quiere reconocer las contribuciones en química organometálica de Oro, así como su aportación a la investigación científica y a la política de financiación europea.

Goicoechea, por su parte, recibirá el premio por la Química de los Elementos del Grupo Principal (Main Group Chemistry) por sus recientes trabajos sobre nuevos compuestos químicos de fósforo y arsénico.

Ambos mostraron ayer su satisfacción por las distinciones. Oro, uno de los científicos aragoneses de mayor prestigio en la comunidad internacional, aseguró sentirse especialmente "honrado". "Es muy especial para mí –aseguró– recibir un premio con el nombre de Lord Lewis, porque tuve el privilegio de realizar mis estudios posdoctorales en la Universidad de Cambridge bajo su dirección, al inicio de los años setenta. El profesor Jack Lewis fue uno de los químicos inorgánicos más importantes del mundo en la segunda mitad del pasado siglo, y me acercó en su momento a las fronteras de la química organometálica".

El catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza aseguró que el premio es "un nuevo estímulo" para sus actividades científicas. "Lo aprecio muy especialmente por ser el primer químico no británico distinguido con este premio", dijo.

Por otra parte, felicitó a Goicoechea, alumno de la Universidad de Zaragoza que obtuvo su licenciatura en Ciencias Químicas en el año 2000. "Tras una brillante carrera, actualmente es profesor en la prestigiosa Universidad de Oxford –recordó Oro–, y es un ejemplo de la indeseable pérdida de talento en nuestro país, debido a la falta de oportunidades para una generación de brillantes científicos. Una situación que debiéramos revertir".

Desde la Universidad de Oxford, Goicoechea destacó también el "enorme honor" que representa recibir el galardón de la Real Sociedad Química del Reino Unido como reconocimiento por el trabajo que su grupo de investigación y él llevan desarrollando desde hace años en la universidad británica.

"Formar parte de una tradición investigadora tan ilustre es un verdadero privilegio –aseguró–. La lista de ganadores de este premio da algo de vértigo. En ella figuran muchos científicos que he admirado durante toda mi carrera profesional. Mi contribución a la química no es ni remotamente tan remarcable como la suya; me siento verdaderamente honrado y algo despavorido de que mi nombre figure entre los suyos", aseguró a través del correo electrónico.

Goicoechea aseguró que su éxito profesional se lo debe a su familia y a todos los "excelentes" profesores y profesoras que le dieron clase en Zaragoza. "Mi carrera no hubiese sido posible –dijo– sin el acceso a una educación pública y gratuita de enorme calidad".