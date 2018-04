Carmen París reivindica San Jorge frente a Sant Jordi en el pregón del día de Aragón en Madrid

“Hago las piedras llorar…” Como no podía ser de otra manera, Carmen París, finalizó su pregón de San Jorge en la Casa de Aragón de Madrid cantando una jota, “que me enseñó mi padre”, en un salón de actos abarrotado por la colonia aragonesa de Madrid, después de que el presidente de la casa regional de Aragón en la capital le impusiera el cachirulo de honor. Eso sí, la cantante y compositora de Utebo, no dudó en reivindicar “nuestro San Jorge frente al Sant Jordi catalán porque en España el 23 de abril parece que solo existe el patrón de Cataluña y si Cataluña no hubiera pertenecido a la corona de Aragón, San Jorge no sería su patrón. Y lo digo sin ninguna acritud porque aunque me crie desde pequeñita en Aragón yo nací en Tarragona circunstancialmente”.

Además de Carmen París y el máximo dirigente de la Casa de Aragón en Madrid, José María Ortí Molés, al acto asistieron el director general de Participación ciudadana del Gobierno de Aragón, Raúl Oliván, y el concejal del distrito de Chamartín del Ayuntamiento de Madrid y tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente Ots.

La cantante y compositora reivindicó durante su improvisado pregón, “no he escrito nada”, dijo “Aragón y la manera de ser de los aragoneses, nobles y bravos”, porque “es hora ya de que nos quitemos los complejos frente a nuestros vecinos catalanes y pongamos en valor lo nuestro. Yo”, aseveró, “me siento muy orgullosa de ser aragonesa y de ‘ponerme la boina a rosca’”, dijo entre risas, “porque soy de pueblo, de Aragón y a mucha honra”. “Llevo 16 años en Madrid, pero el ‘mañismo’ no se me quita ni con espátula”, declaró minutos antes de pronunciar su pregón en declaraciones a los medios de comunicación.