Berdejo: el recuerdo vivo de aquellos días de escuela

Hay pupitres, hay un ábaco, hay una estufa. También hay libros, e incluso está la vara del maestro con la que ‘corregía’ a los despistados y un viejo bidón de 1957, en el que se repartía la leche en polvo que llegaba por la famosa vía del Plan Marshall. Sin embargo, en la actualidad ya no hay niños en la escuela de Berdejo; tampoco se imparten lecciones, ni corren las risas y gritos diarios entre las columnas de los soportales de la planta calle en la centenaria Casa Consistorial. Era allí, en la primera planta de este emblemático edificio del pueblo, donde estaba ubicaba la Escuela Municipal, que permaneció en funcionamiento hasta 1974.

"Estuve recibiendo clase aquí hasta los 14 años; en esas edades y en aquellos tiempos veías las cosas de otra manera", explica el alcalde de Berdejo y antiguo alumno del centro, Fernando Escribano. Recorriendo la hilera en la que se reparten los 11 pupitres restaurados –algunos con piezas extraídas de los que peor estaban– Escribano, quien ahora cuenta con 62 años, recupera alguno de esos recuerdos de infancia. "Ahora los veo bajitos, pero a mí me costaba mucho llegar para sentarme, ¡cómo sería yo de pequeño!", puntualiza. Durante su época, la Escuela estaba segregada, con una quincena de alumnos y otra de alumnas.

Son sentimientos parecidos a los que guarda Marcelino Sanz, hoy juez de paz local con 70 años cumplidos; estuvo viendo aquella pizarra desde los 3 hasta los 12 años. "Lo que más me impresiona de todo es cómo ha cambiado todo, las cosas son totalmente diferentes", subraya. En este sentido, explica que "antes no era colegio, era escuela; no eran profesores, eran maestros; y no eran mates, eran Matemáticas", ríe, no sin dejar escapar un cierto grado de nostalgia en esas puntualizaciones semánticas. "En aquellos años, rondábamos los 40 alumnos, una veintena de chicos y al menos otra veintena de chicas", explica Marcelino, quien ha trabajado en el sector de la construcción, en el montaje de estructuras metálicas y como taxista en Zaragoza durante más de dos décadas.

Cuestión de caligrafía