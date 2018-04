Un tercio de los parlamentarios autonómicos incluyen algún máster en su currículum

Salvo los de CHA e IU, el resto de grupos parlamentarios cuentan en sus filas con señorías que declaran disponer de un máster, de todo tipo de materias en función de la especialización en la que se formaron para centrar su carrera profesional. De hecho, 16 de estos 22 diputados recogen alguno directamente relacionado con su trabajo o su formación académica, mientras otros siete incluyen el de Liderazgo y Administración Pública de la Universidad San Jorge (USJ). En este último caso, lo cursaron cuando ya ocupaban algún cargo público, en los dos cursos en los que se impartió (2013 y 2014), con el objetivo de mejorar su preparación para la gestión de políticas públicas.

El partido con un mayor número de representantes con un título de este tipo es el PP: siete de sus veintiún diputados así lo declararon al recoger su acta, a los que se suma otro que lo tiene y no lo manifestó. Se trata de Eduardo Peris, que cuenta con el máster de la USJ, acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y cuyo título enseñó a este diario, junto al del programa de liderazgo del IESE, que tampoco hizo constar. Esta doble titulación la tienen también los populares Ramón Celma y Fernando Galve y así lo recogen en sus currículum.

Su portavoz parlamentaria, Mar Vaquero, tiene uno en Cooperación Internacional y no llegó a terminar el de Liderazgo de la San Jorge porque, afirmó, le operaron cuando debía afrontar el trabajo final. "Lógicamente, no lo incluí en el currículum", explicó tras reconocer la cierta "titulitis" que afecta a la sociedad, incluida la clase política.

El caso Cifuentes

Vaquero mostró su preocupación por que el cuestionado máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ponga en tela de juicio "la credibilidad" de una formación que considera fundamental para la gente joven, especialmente para diferenciarse. "El que hice nada más acabar la carrera de Derecho me abrió las puertas laborales", señaló tras reconocer que el caso de Cifuentes ha dado que hablar a más de uno en las Cortes.

Lo que niegan todos los responsables de los partidos es haber dado órdenes de revisar los expedientes de sus cargos públicos. De hecho, los que constan en la web de las Cortes no se han tocado desde que saltó el escándalo y Ciudadanos no ha actualizado su blog desde que dimitió José Luis Juste hace dos años. De hecho, se retiró su ficha, sin incluir la foto y el bagaje académico y profesional de su sustituta, Desirée Pescador. "Yo no he preguntado a los diputados. Somos responsables", aseguró la portavoz popular.

Tampoco se hizo en las filas socialistas, en los que cuatro de sus dieciocho diputados también declararon tener un máster. Uno de ellos es su secretario regional de Organización, Darío Villagrasa, que cuenta con el de Gestión de Políticas y Proyectos Culturales de la Universidad de Zaragoza. También lo hizo al acabar su carrera, lo que le permitió ejercer de "asesor jurídico cultural" antes de entrar en las Cortes. Y en esta legislatura valoró hacer otro en Derecho Local, pero lo descartó porque había que asistir al 75% de las sesiones y la mitad de ellas se impartían los jueves, cuando se celebran los plenos. "Ni se me ocurrió llamar para plantear mi caso. No hubiera sido ético", dijo antes de lamentar que con casos como el de Cifuentes se puedan "poner en solfa" a los que "con mucho esfuerzo han hecho un máster compatibilizándolo con su trabajo".

Trabajos colgados en Twitter

También está nutrido de másteres el grupo de Podemos. Seis de sus catorce parlamentarios así lo hacen constar en su currículo. El de Estudios Avanzados de Filosofía por la Universidad de Zaragoza lo tiene su portavoz, Maru Díaz, que lo obtuvo tras presentar un trabajo final que exhibió por Twitter la semana pasada, al igual que otros podemistas, ante la negativa de Cifuentes a enseñarlo.

Su compañero Héctor Vicente cursó otro en Formación del Profesorado porque es requisito para optar a una plaza en la escuela pública. A diferencia de otros políticos, sí le parece bien que se pase revista "a ver quién ha mentido" con su currículum. "Y hay que ser rigurosos a la hora de otorgar los títulos, ya que la educación es una de las pocas escaleras de ascenso social", añadió.

Para la aragonesista Berta Zapater, que tiene el máster de Liderazgo de la USJ como sus colegas Jesús Guerrero y Lucía Guillén, los ciudadanos deberían exigir "políticos formados". "Por hechos como los publicados no se puede poner en duda al resto. Sería una barbaridad", aseveró.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, trasladó su preocupación por el cuestionamiento que se pueda hacer de la universidad y del prestigio de sus títulos. Ella cuenta con un máster de Recursos Humanos por la escuela IBS-Columbus que le sirvió para especializarse tras acabar Derecho, tal y como consta en el blog del partido. "No hay nada que ocultar, nuestra información se puede consultar aunque no conste en la web de las Cortes", dijo.