"Llevo parado tres horas, ya debería estar descargando en Valencia"

El corte de la autovía A-23 hizo que este miércoles cerca de 150 vehículos se vieran obligados a hacer un alto en sus itinerarios por el temporal de agua y nieve en la provincia de Zaragoza. A la altura de Cariñena se agolparon tanto en la zona cercana al mesón-asador Los Toneles y en el mismo trazado de la colindante N-330.

"He llegado a las 8.30, ya llevo cuatro horas. Hace rato que ha parado de nevar y no entendemos por qué no nos dan paso", comentó Joaquín Gijón, valenciano que desde hace 9 años hace la ruta desde Valencia hasta Cadrete. Los transportistas fueron los principales afectados por esta situación. Lo mismo le ocurrió a Carlos Mora, también valenciano, y con origen y destino a orillas del Mediterráneo: "Llevo parado tres horas, he cargado aquí, ahora tendría que estar en Valencia descargando y preparando para salir otra vez". Por su parte, José Antonio Casino, camionero aragonés que iba camino de Teruel, indicó que "tendría que estar ya allí. He visto que había avisos, pero quería acercarme hasta que me den paso".

También estaba sobre aviso David, uno de los conductores del autobús de la línea Zaragoza-Valencia-Alicante, que señaló que sabían que "podía suceder, pero como la climatología es muy variable, hasta el último momento no se sabe". En el mismo viaje, como pasajero, estaba Andrés Soria, que reconocía afrontar la situación "con paciencia y tranquilidad".