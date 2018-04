Binaced: tinta binacetense para imprimir un futuro halagüeño

Javier y Joaquín Molina y Ana María Ballarín se complementan en el timón de esta nave que comenzó sus operaciones en 1999; se dedican a reciclar cartuchos de tinta para impresora. Actualmente no tienen competencia en España: han cerrado todos sus competidores del sector. "La idea fundamental es sencilla; recogemos los cartuchos agotados, los limpiamos, los revisamos, los rellenamos de tinta, los probamos y los ponemos de nuevo en el mercado, a mitad de precio del original", aclara Javier.

Vencer las reticencias del consumidor a la palabra ‘reciclado’ fue (y sigue siendo) el primer reto de la empresa. "Asusta, sí –apunta Ana– y seguimos peleando contra eso con la mejor arma; calidad. La idea surgió de Joaquín en una exposición de franquicias; cuando vio que había nicho, se animó y nos lanzamos él y yo con otros dos socios, que lo dejaron el primer año. Enseguida entró Javier a ayudarnos, y recibió una parte del accionariado".

El trío y sus empleados trabajaban todo de manera totalmente artesanal, y cuando los pedidos empezaron a crecer, se plantearon la automatización. "Hacia el año 2000 empezamos a fabricar nuestras propias máquinas –recuerda Javier, el manitas del invento– de manera autodidacta. Nunca hemos parado de invertir en mejorar y generar equipo. Hasta 2012 la cosa fue muy bien, pero en este último lustro se ha complicado el negocio por la llegada de la competencia china".

El pulso es complicado. "Una vez superada la desconfianza hacia el producto reciclado gracias a nuestros esfuerzos, y pasando por el hecho de no contar con ayudas a pesar de ejercer una labor de reciclado, el producto chino y sus precios imbatibles es un rival duro. Muchas veces no reciclan sino que hacen copias del original, pero eso es otro cantar; la crisis hace que quien va a la tienda no se complique, aunque luego el copiado dure menos o no funcione igual que el nuestro", argumenta Javier.

Otro problema es que cada día se imprime menos. Hasta en los ‘mails’ se llama a la conciencia al respecto. "Ahí vimos –comenta Javier– que era necesario diversificar el negocio. Por eso hemos desarrollado nuevos productos como tinta para ‘plotter’ o impresión industrial, con clientes en toda Europa. Usan máquinas muy caras y no se arriesgan a usar cualquier tinta; se fían de nuestras garantías, visitamos a los clientes con mucha regularidad porque aquí es vital la confianza, y además ofrecemos un ahorro muy considerable para una empresa".

Reciclados del Cinca ha hecho campañas de recogidas en grandes empresas, desde cadenas de cines a tiendas de departamentos, con descuentos en producto nuevo a cambio. "Ahí encontramos –apunta Ana– una fuente directa de materia prima, para poder acomodar algo el precio final con este ahorro. Y teníamos claro lo de quedarnos en Binaced; los de aquí somos muy de aquí. Encontramos este espacio en el centro del pueblo en 2009, uniendo tres almacenes en el momento álgido de nuestra trayectoria, y aquí seguimos; somos trece personas trabajando, once de ellas mujeres. No necesitamos tienda física propia, nuestros clientes principales son grandes distribuidores y unas cuantas tiendas".

Tutoriales en You Tube

La marca que comercializa la empresa es Clean Colors; tienen canal lectivo en You Tube donde se explican algunos de los procesos seguidos por esta firma binacetense, además de resolución de problemas técnicos habituales, desde cómo batallar contra casos de obsolescencia programada a consejos técnicos rudimentarios, como detalla Javier. "Explicamos cómo resetear las máquinas antiguas para superar errores que se repiten en muchas de ellas, por ejemplo. Algunos tienen más de dos millones de visitas, procedentes de todo el mundo. También mostramos por ahí lo que hacemos, para que los clientes actuales y potenciales vean que no hay trampa ni cartón. Y hay cosas muy curiosas, como nuestro métodos de habilitar más espacio dentro del cartucho para que quepa más tinta, sin alterar su estructura exterior; así se alarga la vida de esos cartuchos".

Biofrutal, la ayuda más ecológica y natural al rendimiento deportivo

El binacetense Marcos Barranco gestiona Biofrutal. La empresa vivió una etapa de germinación conceptual entre 2000 y 2004. "Cuando terminé la carrera de ingeniería técnica agrícola nos pusimos a reorientar la explotación familiar al terreno ecológico; eso llevó tres años largos y cuando conseguimos el certificado nació oficialmente la empresa para producir fruta ecológica, zumos y conservas. En 2007 montamos una manipuladora de fruta con distribución de fruta fresca a diecisiete países europeos y en 2014 comenzó la línea de productos deportivos: geles energéticos, alimentos precompetición como sustitutivos del desayuno y zumos de recuperación tras el esfuerzo. Hay siete productos deportivos y tenemos a punto de salir ocho más".

Marcos recalca el estricto compromiso ecológico y saludable de sus productos. "No usamos conservantes ni químicos, lo que supone una gran ventaja en mitad del esfuerzo; nunca sientan mal, cosa que a veces ocurre con otros geles en mitad de prueba. Esperamos estrenar la gama completa en la Qubrantahuesos, en la que estamos muy involucrados, y llevar también dos de ellos a la maratón de Madrid, prueba de la que somos patrocinadores".

El tenista mataronés Albert Ramos, héroe de la primera ronda de la Davis este año, es uno de los treinta embajadores de Biofrutal en la elite deportiva nacional, con maratonianos, ciclistas y triatletas en nómina. Otra gran figura, el veterano atleta montisonense Eliseo Martín (bronce mundial en 3.000 obstáculos en 2003), fue mentor de la marca en sus inicios dentro del plano deportivo. "Es un amigo –comenta Marcos– y una máquina como deportista, solo hay que verlo entrenar en las pistas de Monzón; tenía problemas estomacales y nuestros productos le convencieron plenamente".

LOS IMPRESCINDIBLES

Secretos del Agua

El gran impacto de esta empresa situada en Binaced, especializada en agua biopolar y su uso en productos naturales de cuidado estético (cara, cuerpo y pelo) se extiende a peluquerías y centros de belleza de toda España.

Parroquia de San Marcos

El templo fue objeto de saqueo en el verano de 1936, y demolido posteriormente, a excepción de la torre. En la primera posguerra, con aportaciones de todos los vecinos y aporte estatal, se reconstruyó; fue reinaugurado en 1951.

Valcarca y San Elías

En la pedanía de Valcarca hay una ermita en lo alto de la sierra, dedicada a San Elías, junto a una fuente de aguas muy apreciadas en la zona. Tiene, además, leyenda; cuentan que el profeta se apareció allá a una joven del pueblo.

