Molinos, fantasías cinceladas de ayer y hoy: las Grutas de Cristal y su embrujo

Varias generaciones de españoles tienen un nosequé con las cuevas gracias a ‘Verano azul’ y Nerja. Aquellas formaciones gigantescas cautivaron –y asustaron un poco– a miles de chavales, amén de generalizar el gusto por la espeleología en el país. Las famosas cuevas del Drac en Mallorca son otro gran ejemplo de imán para los fans de las profundidades en secano; por Aragón hay unas cuantas, y quizá sea la de las Güixas de Villanúa la punta de lanza entre las que han sacado rédito turístico... además, naturalmente, de las Grutas de Cristal en Molinos.

El espectáculo de este enclave turolense, situado en el extremo noroccidental del Maestrazgo, es alucinante. Descubiertas en 1961, ofrecen dos grandes cámaras y un sinfín de recovecos a los ojos curiosos. Emilio Jordán es uno de los dos guías que las enseñan; natural del pueblo, lleva en esta función –que combina con las tareas de alguacil– toda su vida profesional. "Son casi treinta años en esta tarea, más de la mitad del tiempo que llevan abiertas al público, y más de media vida para mí. Cuando empecé acababa de salir del colegio, el alcalde me lo ofreció y aquí sigo, muy feliz; en los primeros años las enseñaba con linternas, cuando aún no tenían la instalación moderna actual. Es curioso, porque conozco cada centímetro, pero la belleza que me encuentro cada día me sigue asombrando esta maravilla".