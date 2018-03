Pertusa: Roma, Polonia, los caminantes y una magnífica torre herreriana

Como todos lo caminos conducían a Roma, no es raro que Pertusa (equidistante entre Huesca y Monzón, en plena vía romana hasta Ilerda) tenga una huella romana; en este caso, el vestigio radica en las pilastras a ambos lados del Alcanadre que soportaban el antiguo puente romano. Muy cerca se yergue el acueducto del Canal del Cinca sobre el Alcanadre, realizado por el sistema de lanzadera a finales de los setenta. Al entrar al pueblo, los ojos se van a la esbelta torre herreriana erigida en el siglo XVI (1575), la pieza clave del conjunto formado junto a la iglesia de Santa María y su cripta; todo un Monumento Nacional e imán para el turismo histórico. Pertusa, no obstante, recibe el grueso de sus visitas gracias al camino catalán de los peregrinos santiagueros. La atención del Albergue –fundado hace una década– es hoy tarea de José Manuel Trallero, también alguacil de Pertusa. Tiene ocho plazas, unas instalaciones modernas y, por ello, figura con letras de oro en los planes de viaje de los caminantes más píos. "Llevo –explica José Manuel– dos años atendiéndolo: vienen, te cuentan de sus andadas... hay gente que repite, como un bombero jubilado del País Vasco que se queda cada año a la ida y a la vuelta de Barcelona. Está en forma; un día me avisó que salía de Bolea para llegar a dormir, y son más de 50 kilómetros".