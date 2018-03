Aragonesas que triunfan: María José Meda, una chef con estrella Michelin en un pueblo escondido de Teruel

En Tramacastilla, un pueblo de un centenar de habitantes de la sierra de Albarracín, a dos horas en coche de Zaragoza y casi una hora de Teruel, está uno de los restaurantes con estrella Michelin más escondidos de España: El Batán. Y dirige la cocina una de las pocas mujeres reconocidas con esta distinción: María José Meda.

María José, de 44 años, y su pareja, Sebastián Roselló, gestionan la Hospedería El Batán desde hace casi 20 años. Los dos son de la provincia de Teruel (ella de Albarracín y él de Alcorisa) y decidieron emprender en su tierra y en el medio rural. Trabajan y viven en El Batán con su hijo, de 6 años. El Batán es un establecimiento con mucho encanto que combina el alojamiento (diez habitaciones) y el restaurante (con diez mesas). En 2013 recibieron la estrella Michelin, que han mantenido desde entonces.

María José llegó a la hostelería un poco por casualidad. "Había estudiado Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza y volví a casa con mi madre en vacaciones. Me apunté a un taller de empleo de restauración del edificio del batán, y ahí conocí a Sebas. Después decidimos quedarnos con la gestión de la hospedería. Nos repartimos los papeles: él se encargaría más de la gestión y yo, de la cocina. Yo no tenía experiencia pero me gustaba. Al principio llamaba a mi madre por teléfono para que me dijera las recetas. Luego fui aprendiendo por mi cuenta, leía mucho, me apuntaba a cursos", recuerda.