Nuez de Ebro: la voz única de Pascuala Perié, 'La Bien Plantada'

Quienes tuvieron la suerte de oír su voz jotera lo tienen muy claro; como Pascuala Perié , ‘La Bien Plantada’, no hubo otra. Sin entrar en peor o mejor, eso sí; única, con un timbre inconfundible y una fuerza imparable. La jotera de Nuez de Ebro tuvo una vida corta (1901-1950) para muy intensa, en lo personal y en lo artístico. Su pueblo no la olvida; la Asociación de Mujeres lleva su nombre y la fiesta organizada con motivo del centenario de su nacimiento, celebrada hace diecisiete años, aún se recuerda con emoción. Nuez es a la jota lo que Teruel al jamón; producto de primera clase.

María Jesús Alamán e Isabel Toro ocupan sendas concejalías en el Ayuntamiento de Nuez, que dirige el alcalde José Ramón Sebastián. Ambas aclaran que su labor no se circunscribe al área para la cual están designadas; es el santo y seña de Nuez, el espíritu colaborativo. El alcalde, obsequioso, no se corta un pelo al afirmar que tiene un equipo de lujo. "Sin ellas aquí, y sin tanta gente que lo da todo para que prospere el pueblo, poco podría hacer yo. Hasta para la cosa más pequeña hace falta mucho trabajo, que a veces se tiene una visión equivocada de eso. En Nuez todo el mundo está siempre dispuesto a trabajar por el bien común".

La huella de Pascuala

A la icónica representante del folclor en Nuez le venía el arte de familia; sus hermanas también fueron grandes intérpretes de la jota. María Jesús enumera unos cuantos. "Seguro que me olvido alguno, pero hay que citar a Dionisio Labasa, Juan Antonio y Gerardo Gracia, Adolfo Aranda, Agustín Quibus, Emilio Sánchez... bueno, y gente más reciente como Begoña García o las hermanas Carmen y Rosana Seguer. El grupo La Parrica de Nuez mantiene viva la llama: lo de parrica es por un estilo de jota propio de Nuez. También destaca la influencia de la peña El Cachirulo, que trajo aquí a los joteros más grandes de Zaragoza".

En 2001, el Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres trajeron a Nuez a Enrique Tolosana, hijo de Pascuala, para que presidiera el homenaje a su madre. "Fueron meses de preparación –recuerdan Isabel y María Jesús– para un día en el que todo salió perfecto. Le dimos a Enrique una placa y pergamino conmemorativo por la mañana, se abrió una exposición sobre Pascuala en los graneros del Ayuntamiento, hubo misa baturra, ronda hasta su casa y festival por la tarde. Vino El Pastor de Andorra, que la quería mucho; también Beatriz Bernad, Nacho del Río, Petra Gracia que es de aquí, Inocencio Lagranja… fue todo perfecto".

Rosana Seguer aporta el comentario técnico. "La voz de Pascuala Perié era inconfundible. Cuando cantaba ‘La Magallonera’, su jota favorita, emocionaba a todos". "Ahora nos pasa cuando la cantas tú –le espeta María Jesús– que nunca te lo había dicho, pero así es". Rosana empezó a cantar jota a los nueve años y lleva setenta premios en su carrera, incluyendo el ‘Dándolo todo’ de Aragón TV junto a su hermana Carmen. "No lo he dejado, aunque ahora los concursos no son mi prioridad, pero sí me junto a ensayar con Nacho del Río y trato de ayudar a los pequeños. En Nuez tenemos a Vicente Olivares dando clases de canto; también hay de rondalla y jota de baile para los peques. Los mayores se juntan con los de Villafranca".

Asociaciones a mansalva

El Ayuntamiento tiene una activa banda municipal, con medio centenar de miembros, que realizan numerosas salidas en intercambios dentro y fuera de Aragón, aunque hacen especial hincapié en su Mancomunidad. En cuanto a las asociaciones, los mayores se agrupan en la entidad Virgen del Rosario y los jóvenes en la Cultura Luquera. La ampa escolar, además de haber puesto en marcha recientemente el comedor escolar, ha creado un banco de libros para fomentar la lectura sin distinción de edades.

El pueblo cuenta entre sus servicios con tiendas y carnicería. "Nuestras tiendas las apoyamos, para eso hacen el esfuerzo de seguir; lo cómodo sería comprarlo todo en Zaragoza, pero preferimos consumir aquí lo de primera necesidad", afirman los cuatro interlocutores de esta charla. La carnicería Bersan la llevan dos hermanas; una de ellas, Pili Bertol, es la presidenta de la peña zaragocista de Nuez de Ebro. Un colectivo entusiasta que viaja con el equipo siempre que puede, con treinta abonados y casi doscientos asociados. En el equipo blanquillo hay historia con Nuez; Víctor Fernández fue pregonero de fiestas el día de la Recopa y Marcos Vales estaba en fiestas cuando le llamaron a una concentración con la selección española.

El Canto de los Despertares, una aurora coronada con dulces y vino en la plaza

El Canto de Despertadores es una tradición muy arraigada en Nuez, que se desarrolla en el transcurso de las fiestas mayores. Una tradición muy bonita que ha mantenido la Cofradía del Rosario, y a la que asiste incluso el personal que ha extendido la fiesta más allá de lo que recomiendan las autoridades sanitarias; siendo como es una celebración de trasfondo religioso, su raigambre popular está más que probada. Rosana Seguer explica la mecánica. "Te inscriben en la cofradía al nacer y en algún momento te toca el honor de conducir la tradición; además, ese año tienes la patrona, que es la Virgen del Rosario. En la noche del sábado a domingo se hace el canto". La familia Pueyo –actualmente es Pablo hijo el depositario de esta función– canta las coplas de inspiración religiosa plasmadas en placas cerámicas por todo el pueblo, y todo el mundo responde. Antes lo hacía su padre, también llamado Pablo. El recorrido acaba con una chocolatada en la plaza del Ayuntamiento, y mientras se camina por el pueblo hay reparto de galletas y vino. Otra tradición culinaria de alcande que se hace en San Martín, es la Comida de la Vaca; suele reunir a medio millar de comensales.

Casa de Ganaderos, la empresa más antigua de España

La afirmación es literal, y el alcalde José Ramón Sebastián es preciso al respecto: Casa de Ganaderos se creó el 18 de mayo de 1218, por lo que este año cumple ocho siglos de andadura empresarial, efeméride para la cual se prepara una gran celebración. En Nuez de Ebro se halla su principal nave de clasificación del ganado, amén de un cebadero.

Casa de Ganaderos nació por una concesión de Jaime I a la granja zaragozano, con el fin de ganarse el apoyo de los productores. En un principio fue cofradía, luego sindicato, asociación y cooperativa, siendo esta última el formato actual de manejo. A lo largo de su historia ha sido también entidad reguladora de pastos, núcleo exportador a toda la península y suministradora de materia prima para calzado, textil y gremio luthier, entre otros.

Actualmente, Casa de Ganaderos tiene casi 300 socios por toda la Comunidad y más de 120.000 cabezas de ovino en España. Comercializan la carne de cordero y han sido pioneros en la puesta en el mercado de ternasco ecológico. En cuanto a la exportación, se ha entrado con fuerza en el mercado francés y hay incursiones exitosas en puntos tan exóticos como Hong Kong o los Emiratos Árabes Unidos. En este último año, la cooperativa ha facturado 10 millones de euros.

LOS IMPRESCINDIBLES

Biovida

Con Alfonso Castillón al timón, esta iniciativa de agricultura ecológica se ha desarrollado hasta el punto de incursionar en la exportación. Las hortalizas son su punto fuerte, y actualmente hace hincapié en la col y la lechuga.

Ayuntamiento e iglesia

Forman un conjunto monumental. La casa consistorial es un magnífico edificio comunicado por el armero con la iglesia de San Martín, del siglo XVI, que perteneció en su día a un convento de religiosas de vida contemplativa.

Anesa

Esta empresa creada en 1972 es la más relevante de Nuez. Pertenece al grupo Inalsa y nació con el objetivo de surtir a su matriz de anodizado de aluminio (capa protectora) y realiza esmerilados y repulidos de todo tipo.

