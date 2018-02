Lambán intenta pactar el ICA tras la manifestación y se reúne hoy con los contrarios al tributo

El presidente de Aragón, Javier Lambán, buscará este martes un acuerdo sobre el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) con la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). Lo hará solo 48 horas después de que 3.500 personas salieran a la calle para exigir su supresión. Descartó, eso sí, que vaya a verse con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, cuya presencia en la protesta del domingo agravó la tensión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento.

Lambán aseguró minutos antes del comité ejecutivo de Cepyme, al que asistió junto a la consejera de Economía, Marta Gastón, que Santisteve no ha solicitado formalmente encuentro alguno. "Yo me voy a reunir, pero no con el alcalde, sino con la representante de todos los alcaldes de Aragón", dijo en alusión a la presidenta de la Famcp, Carmen Sánchez. Tampoco quiso entrar a valorar la presencia del regidor en la manifestación, tachada de "irresponsable" por la consejera de Educación, Mayte Pérez. "De lo que haga el señor alcalde no tengo nada que decir ni opinar", recalcó.

Sí se refirió, en cambio, a la reacción ciudadana. "Todas las manifestaciones legales las respetamos y entendemos como una expresión de la ciudadanía. Todo será tenido en cuenta al final", destacó. Apuntó, en este sentido, que el Gobierno ya ha anunciado su voluntad de reformar "en profundidad" el impuesto del agua. "Nos hemos declarado dispuestos a toda clase de diálogos, a la participación en toda clase de mesas y a la búsqueda de acuerdos sin ningún tipo de línea roja. Si lo pensábamos el viernes, hoy lo seguimos pensando igual", añadió.