10 razones por las que leer -y releer- 'El Principito'

Si hoy volviese a aparecer aquel pequeño niño rubio que cuidaba una rosa y se cuestionaba el mundo con sus preguntas sería, casi, octogenario: el 6 de abril de 2020, 'El Principito', la obra que hizo internacionalmente famoso al escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, cumplió 77 años.

A pesar de tener menos de 100 páginas, es uno de los libros más leídos de la Historia, junto a obras mundialmente conocidas como 'Don Quijote', 'La Biblia', 'Cien años de soledad' o el 'Diario de Anna Frank'. Y no solo eso: sus enseñanzas no entienden de fronteras culturales, la prueba de ello está en que la obra ha sido traducida a más de 250 lenguas y dialectos, incluido el latín.

¿Su secreto? Desde una dulce e inocente mirada, 'El Principito' es una lección de vida, tanto para niños como para adultos. No importa que lo leyeras durante tu infancia, que lo hagas con frecuencia o que todavía no lo hayas hecho. Sus lecciones no caducan, por lo que cualquier momento es bueno para conmoverse y encontrarse a uno mismo entre las palabras de Antoine de Saint-Exupéry.

Entre todas ellas es difícil hacer una selección pero, si hubiera que dar 10 razones por las que leer -y releer con el paso de los años- las enseñanzas del pequeño príncipe, bien podrían ser las siguientes 10 frases extraídas del texto original que, cada cual, puede interpretar a su manera.

