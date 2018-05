La clase de Religión pierde miles de alumnos en Aragón, mientras la Lomce refuerza la asignatura

Chuse Lois08/03/15 23:10

Coincido totalmente con los comentariso 27#, 28#, 32#, #35 y añado yo soy de esos que visitan las iglesias y catedrales ( 2 veces el vaticano una con 16 y otra con 32 años) pero no por su valor religioso. También voy a conciertos en plazas de toros y condeno la tauromaquía y también me gustaría visitar algún campo de concentración nazi así como el valle de los caidos y no por ello comparto lo que estos sitios representaron en el pasado. y lo dice uno que estudio religión hasta primero de bachillerato y ya entonces no creía en Dios...simplemente lo hacía porque me gustaba escuchar y debatir opiniones que no fueran como la mia y porque la alternativa era estar en otra clase sin aprender nada nuevo... De los que no celebrar Si la alternativa a no comulgar fuese celebrar llamemoslo " el día del libre pensamiento" y también se disfrazasen los niñ@s y se les diese la misma o superior cantidad de regalos ya veriamos cuantos comulgaban...