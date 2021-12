Ya se puede disfrutar de la nieve en Aragón

Muy buenas son las expectativas de cara a las próximas semanas, según se pone de manifiesto desde las estaciones de esquí aragonesas en este arranque de temporada. Las actuales condiciones meteorológicas garantizan una importante provisión de nieve y, en consecuencia, la puesta en marcha de múltiples actividades deportivas y de ocio que se desarrollan entre montañas y que se complementan con una importante oferta hotelera y gastronómica. Desde los Pirineos hasta las sierras turolenses, son numerosos los enclaves para disfrutar de la naturaleza en invierno, lo que convierte a Aragón en uno de los destinos más solicitados a nivel nacional.

NOTICIAS RELACIONADAS La Escuela de Montaña de Benasque reformará su rocódromo

El esquí es el deporte blanco por excelencia. En total son seis las estaciones que permiten practicar la modalidad alpina. En el Pirineo se encuentran Astún y Candanchú, en el valle del Aragón; Formigal-Panticosa, en el valle de Tena; y Cerler, en el valle de Benasque. Las sierras turolenses albergan los centros de Javalambre y Valdelinares. Para los que prefieren las travesías sobre esquís o raquetas, son ocho los espacios nórdicos que existen en la Comunidad. Siete de ellos están en los Pirineos: Llanos del Hospital (Benasque), Candanchú, Pineta (Bielsa), Balneario de Panticosa, Oza-Gabardito (valle de Hecho), Lizara (Aragüés del Puerto) y Linza (Ansó). En la sierra de Albarracín (Teruel) se encuentra el espacio nórdico de La Muela de San Juan.

Mucho más que esquí en las montañas nevadas

Para gozar de los paisajes nevados, solo hace falta consultar el parte meteorológico, el estado de las carreteras y equiparse bien con ropa impermeable y de abrigo. Con este punto de partida, ya es posible plantearse un breve paseo por la montaña, bien atravesando un bosque, recorriendo los pueblos de la zona, o practicando el ‘slowdriving’, lo que permite parar en los enclaves invernales más atractivos, escenarios perfectos para inmortalizarse a través del móvil o la cámara de fotos.

Pero, sin duda, el esquí es el deporte por excelencia de estas fechas y son muchos los que eligen las estaciones aragonesas para disfrutar de la nieve a través de este deporte. Tras el obligado parón del pasado año, por las consecuencias de la pandemia, los centros invernales echan el resto en la temporada que se acaba de inaugurar. Entre las novedades, destaca el recién anunciado dominio esquiable 100 K, que forma la estación de Astún con su vecina Candanchú. Ambas comparten forfait y bus gratuito de enlace entre ellas. Por supuesto, hay sitio para los ‘snowboarders’, con un parque que se convierte en uno de los grandes atractivos del dominio y en el que tienen cabida todos los niveles, desde los iniciados hasta los más avanzados en esta práctica deportiva.

La estación de Formigal-Panticosa, sobre estas líneas, se amplía con más kilómetros y nuevos remontes Europa Press

De gran relevancia son las ampliaciones llevadas a cabo por el grupo Aramón para este invierno, con más kilómetros de pistas y tres nuevos telesillas: Castanesa en Cerler, y Lanuza y Pico Royo en Formigal-Panticosa. Destaca también la renovación de los edificios de Javalambre y Valdelinares y la inversión llevada a cabo en tecnología, innovación y sostenibilidad para mejorar la experiencia del cliente.

El esquí nórdico es otro de los deportes más solicitados en estas fechas para divertirse en familia o con amigos. En Aragón hay un total de 126 kilómetros de pistas tratadas y balizadas que permiten atravesar montes, bosques y valles de manera sencilla. Ganan adeptos las raquetas, otra forma de caminar sobre la nieve contemplando paisajes de excepcional belleza. Para los que buscan generar más adrenalina, el ‘back-country’ propone recorrer los parajes más agrestes y la escalada en hielo puede ser una de las opciones más trepidantes, pero para esto último se necesita tener una mínima preparación física y contar con la ayuda de un monitor experto.

Más allá del esquí

Las estaciones aragonesas organizan numerosas actividades en la nieve que no tienen por qué realizarse sobre unos esquís y que no requieren estar en plena forma. En este capítulo cobran protagonismo las zonas de trineos, idóneas para un primer contacto con la nieve en familia, o los recintos acondicionados para los más pequeños de la casa, donde poder disfrutar de un ambiente lúdico con toda la seguridad. Si se quiere añadir un plus a la experiencia en trineo, los Espacios Nórdicos de Aragón organizan travesías sobre la nieve en carros tirados por perros, en lo que se conoce como ‘mushing’.

Como esta, son muchas las experiencias que se proponen en torno a la nieve y varias las empresas que complementan la oferta de ocio de las estaciones de esquí. Así, en Las Mugas, un espacio exclusivo instalado en Formigal-Panticosa, se puede dormir bajo las estrellas a más de 1.800 metros de altitud; y en el valle de Tena son muchos los que se han echado unas risas construyendo iglús. Para las emociones fuertes, se ofrecen rutas en vehículos 4x4 y en motos de nieve y no falta la gastronomía en las alturas, una opción exclusiva para los paladares más exigentes. No hay que olvidar que la cocina es uno de los recursos turísticos más demandados del après-ski, nombre que engloba a la oferta de ocio disponible al terminar la jornada deportiva. Centros termales, pistas de hielo, rutas de tapeo, actividades culturales y rutas para conocer el patrimonio montañés son solo algunas de las propuestas que completan la experiencia en la nieve.