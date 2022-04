El serúm 'made in Spain' que reduce las arrugas en cuatro semanas regresa a Zaragoza

Tras el éxito cosechado el año pasado con la tienda efímera instalada en el centro de la ciudad, la firma española de alta cosmética Sibari Republic vuelve a la capital aragonesa para acercar sus productos al público zaragozano, tras haber recorrido distintos puntos de la geografía española y haber registrado una gran acogida en todos ellos. A partir de mañana, y hasta el próximo 30 de abril sus productos, que han revolucionado el ámbito de la estética, estarán disponibles con un descuento de hasta el 50% en la calle de Alfonso I, número 2, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30..

La marca, acostumbrada a la venta 'online', decidió crear esta innovadora estrategia para acercarse al consumidor. "No es nada habitual ver este tipo de descuentos en marcas de alta cosmética no, pero a nosotros nos pareció interesante crear estas tiendas efímeras donde podemos conocer en persona a nuestros consumidores y ofrecerles estos descuentos para que prueben los productos", explica Itziar Beitia, responsable de la marca. Todos ellos se encuentran dentro de la categoría de cosmeceúticos, no solo por su compromiso con la belleza sino por su apuesta por la salud y la calidad de vida de las personas.

Entre sus señas de identidad destaca la eficacia probada de sus tratamientos, que consiguen resultados en cuatro semanas. Entre ellos, el serúm Origin, que reduce hasta el 58% de las arrugas, un ultraconcentrado de ácido hialurónico que es el producto estrella de la marca gracias a su efecto hidratante y antiedad, llegando incluso a "agotar el stock" en varias ocasiones, tal y como señalan desde Sibari Republic. Cuesta 115 euros y ahora se puede adquirir por 57 euros en su pop-up store de Zaragoza.

También se incluyen en su línea de tratamientos el contorno de ojos Anti-Fatigue, que disminuye las ojeras un 18% tras 30 días de tratamiento;el Long-Lasting Hydration Calming Cream, que aumenta un 26% la hidratación de la piel ocho horas después de aplicarse; el gel limpiador Anti-Pollution, que incrementa en un 29% la protección frente al oxígeno reactivo producido por polvo urbano; y el tónico Radiance Toner.

Además de estos resultados, la marca destaca por su enfoque científico, 100% español, de manera que su eficacia en el cuidado de la piel se soporta en la vanguardia y la innovación, basándose en punteros desarrollos farmacéuticos. Son especialistas en el desarrollo de productos basados en ácido hialurónico y llevan más de una década trabajando en proyectos de carácter biomédico. Su innovadora tecnología está protegida por dos patentes internacionales. “Somos científicos por eso para nosotros es fundamental demostrar la eficacia de todos los productos. Todos ellos se han sometido a tests instrumentales realizados por laboratorios independientes que avalan su eficacia” afirma Raúl, director científico de la marca.

Hidrata y rellena las arrugas con el serúm Origin.

Reduce las ojeras y bolsas con el Anti-Fatigue Eye Contour.

Termina hidratando el rostro con la Long-lasting hydration Calming Cream. Su fórmula hidratante 24 horas, además, corrige rojeces y arrugas.



¿Qué hay detrás del éxito de Sibari Republic?





Todo se gestó en los laboratorios de I+Med, la empresa matriz, encargada de los desarrollos más innovadores dentro del campo farmasanitario, que hace unos días ha anunciado la inauguración del Instituto Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes, que se situará en el parque tecnológico de Álava.

Aquí es donde comenzó el proyecto en 2014. Raúl, el director científico, estaba trabajando en la investigación y desarrollo de nanohidrogeles, unos minúsculos dispositivos que liberan medicamentos de forma controlada a distintas escalas y frecuencia, basados en ácido hialurónico, que derivaron en una nueva fórmula para el tratamiento de la piel que ha revolucionado el sector nacional de la estética. "Investigamos y formulamos para grandes empresas del sector farmasanitario y decidimos desarrollar nuestros propios productos. Hasta ahora hemos desarrollado productos para el campo de la oftalmología, traumatología, medicina estética y cosmética, todos ellos con el ácido hialurónico como ingrediente estrella", explica Manu Muñoz CEO de la compañía.