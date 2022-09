Veinte barras, 'foodtrucks', 'merchandising' y cuatro espacios gastronómicos ocuparán todo Alcañiz este finde de MotoGP

Una veintena de barras repartidas en varios emplazamientos serán referencia tanto en el centro como en los ensanches de Alcañiz, con el objetivo de dar servicio en amplias zonas de la ciudad y distribuir por la mayor parte de los barrios de la ciudad a las miles de personas que se esperan para este primer fin de semana de motociclismo internacional después de la pandemia. "Celebramos el GP de Aragón durante esos duros años”, recuerda el alcalde Ignacio Urquizu, haciendo referencia además a la doble cita que se celebró aquí en 2020, “pero echábamos de menos al público. Estamos muy contentos porque los aficionados pueden volver a acercarse a visitarnos y volver a disfrutar del ambiente especial que se vive en Alcañiz con las carreras".

Urquizu recuerda el impacto económico que para la ciudad supone la celebración de este evento. “En impacto directo, 30 millones de euros cada fin de semana de MotoGP. Pero no debemos olvidar el impacto indirecto que supone que Motorland fije actividad casi todo el año por el escapararte del Mundial. Es un tractor económico de primer orden que queremos que se extienda por todas nuestras calles y por todo el municipio”. Por eso el Ayuntamiento ha distribuido en la ciudad y en el propio circuito, en formato digital y por cartelería con código qr, un enlace a un plano con puntos de interés durante estos días, que incluye información de servicio, zonas de parking y los escenarios de la fiesta, incluidos los sets de música y los cuatro espacios gastronómicos fundamentales de Alcañiz: el Casco, Avenida Aragón, Glorieta y Bulevar Pardo Sastrón.

Movilidad y aparcamiento

En el plano se señalan también las zonas de estacionamiento para motocicletas y autocaravanas, un total de diez espacios que se reparten por toda la ciudad y para los que se han estado llevando a cabo labores de mantenimiento, en especial el entorno del Recinto Ferial. Para aquellos que deseen guardar sus cascos tras dejar las motocicletas, habrá un punto habilitado en la C/ Blasco. Asimismo, se han acometido tareas de desbroce y reparación de bacheado en los caminos que comunican Motorland y Alcañiz a través de La Estanca. Y se recuerda a vecinos y visitantes que no se podrán realizar acampada en lugares no autorizados para ello, con el objetivo de prevenir afecciones especialmente en los entornos medioambientales más delicados de la ciudad.

El puesto de Cruz Roja a pie de calle estará instalado junto al Teatro Municipal, en el entorno de Plaza España, reforzando los equipamientos sanitarios que en Alcañiz estarán a disposición del contingente de personas que abarrotarán Alcañiz y el circuito de Motorland durante el fin de semana. Para todos los aficionados, además, se colocarán un total de 16 stands con merchandising de todos los equipos y lo relacionado con el mundo del motociclismo, ocupando los espacios de Avenida Aragón que dejen libres los escenarios de la fiesta. Cuatro food-trucks, especializadas en cuatro variedades gastronómicas diferentes, completarán el mapa de la MotoGP en el centro de Alcañiz, con el regreso de la competición con público al Bajo Aragón.

También está en marcha el dispositivo de movilidad en la ciudad de Alcañiz, de tal manera que los flujos circulatorios principales en el casco urbano se llevarán por Paseo Andrade desde la Glorieta hasta la altura de la Plaza de Toros; por Ronda de Belchite a través de Galán Bergua hacia Plaza de Toros para esquivar Avenida Aragón; y por Calle Mayor a través de San Pedro para desembocar en la Ronda de Teruel por San Francisco. Todo el espacio intermedio, que abarca las zonas adyacentes a Avenida Aragón, Plaza España y Mendizábal, pasará a ser de circulación restringida a residentes y servicios, con cortes totales en función de la celebración de eventos y escenarios.

Las lanzaderas de bus que comunican Alcañiz y circuito de Motorland, por su parte, dan servicio con horario ininterrumpido desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y son totalmente gratuitas. Asimismo, habrá un servicio nocturno que conectará Alcañiz con la zona de acampada y también con Puigmoreno y Valmuel, con trayectos las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo, comunicando los principales puntos de reunión y concentración en este fin de semana de Mundial: Los recorridos saldrán de la Plaza Joaquín Costa, junto a Policía y la Ciudad Deportiva, para circular por Paseo Andrade, hacer parada en Avenida Zaragoza, en los aledaños del Recinto Ferial y en el cruce de La Estanca hacia Motorland, sitios donde la fiesta del motociclismo se descentralizará para que todo Alcañiz pueda vivir el principal acontecimiento deportivo que se celebra en Aragón.

Mapa de Alcañiz durante el premio de MotoGP Ayuntamiento de Alcañiz