"Uno de nuestros valores fundamentales es poner a las personas en el centro"

Los primeros pasos de Howden Iberia se remontan a 1999, cuando comenzó su andadura en el sector asegurador español como un pequeño proyecto que, año tras año, fue consolidando su posición en el mercado. Su CEO, Salvador Marín Moreno, repasa los grandes hitos vividos en la empresa y reflexiona sobre sus retos de futuro.

"Uno de mis mayores retos es mantener nuestra cultura centrada en las personas mientras crecemos al ritmo que lo hacemos".

Si tuviera que elegir tres claves del éxito de Howden Iberia. ¿Cuáles serían?En primer lugar, independencia en la propiedad y el capital, que nos permite no tener que responder ante nadie que no sean nuestros clientes, sus necesidades y requerimientos, pudiendo tomar decisiones de manera ágil y flexible. También es clave nuestra cultura empresarial, y es que Howden es diferente porque su gente lo es. Hemos desarrollado una cultura única basada en poner a las personas en primer lugar. Creemos que nuestro mayor activo es nuestra gente, por lo que les damos espacio y recursos para desarrollar todo su potencial. De hecho, nuestros empleados son accionistas de la empresa, lo que convierte a esta compañía en mucho más que un lugar de trabajo. Por último, la capacidad para dar un servicio especializado y técnico, lo que logramos atrayendo y reteniendo al mejor talento de cada campo.

¿Qué hacen por las pequeñas y medianas empresas?Les ayudamos a cumplir sus objetivos y lo hacemos reduciendo los posibles riesgos. Los identificamos y, una vez detectados y analizados, los gestionamos de dos maneras: transfiriéndolos al mercado asegurador si tienen cobertura o mediante consultoría de riesgos si no la tienen. Nuestro valor añadido es que no damos la misma solución a todas las empresas, si no que analizamos cada una de ellas y les hacemos un traje a medida. Con nosotros cada empresa tiene contratados exactamente los servicios que necesita. En última instancia, contribuimos a garantizar la supervivencia y sostenibilidad de las empresas.