"Uno de nuestros retos es reducir la huella de carbono"

El director general de Anefhop es, como no podría ser de otra manera, todo un experto sobre hormigón. Licenciado en Económicas, lleva seis años al frente de la asociación dedicándose a esta tarea en cuerpo y alma. Anteriormente, dirigió durante dos décadas una de las delegaciones territoriales de Cemex, con más de 300 trabajadores a su cargo. Desde que dirige Anefhop tiene entre sus principales objetivos modernizar el sector y adaptarlo a los nuevos tiempos.

"El objetivo del congreso es dar un espaldarazo al sector. Queremos dar a conocer nuestra hoja de ruta sobre sostenibilidad. También hay que hablar de normativa y digitalización"

La sostenibilidad es un tema que afecta a todos los sectores productivos. ¿De qué modo está influyendo en el hormigón?

El cemento está mirado bajo lupa y es nuestra principal materia prima. Debemos reducir la huella de carbono sí o sí. Estamos trabajando en ello.



¿Y cómo pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono?

Hemos elaborado una hoja de ruta con la que nuestros asociados ya trabajan. Pero queremos que todo el sector la conozca. En ese sentido, el congreso será muy útil también porque hemos invitado a todo el mundo, incluidas las empresas que no están en Anefhop. En esta hoja de ruta se definen todos los pasos que hay que dar para reducir la huella de carbono. Esto es bastante importante, porque los nuevos cementos que vamos a tener que utilizar con menos huella tienen una trabajabilidad diferente. Nos tenemos que adaptar a los nuevos productos. Y las medidas sobre sostenibilidad no solo atañen al cemento, sino también al transporte, el nuevo diseño de construcción... Para 2030, nuestro objetivo es bajar la huella de carbono del año 1990 en un 40%. Es una aspiración exigente pero alcanzable.



En ese sentido, Anefhop también cuenta con un sello propio.

Efectivamente, es el Distintivo Expert, relacionado con la sostenibilidad. Surgió a raíz de la crisis en la construcción, porque se produjo una situación muy compleja en la que muchas empresas dejaron de atender temas fundamentales. Desde la asociación se decidió establecer como obligatorio este distintivo para todas nuestras empresas, una garantía de mínimos de que se cumplen las exigencias legales. Se buscó que todo el sector se hiciera más fuerte, queríamos dar un paso hacia delante en el cumplimiento de la legalidad.



Y respecto a la digitalización...

Tenemos que subirnos al carro de los nuevos tiempos. Por ejemplo, introducir todos nuestros productos en sistemas de información como el BIM, que utilizan los arquitectos en sus proyectos y que en un tiempo será obligatorio. Además, debemos establecer la factura y el albarán electrónicos. Por no hablar de que si no nos digitalizamos, no seremos un sector atractivo para los jóvenes y no captaremos talento.