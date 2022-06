Una tierra de oportunidades y diálogo

2

José Fernando Luna. Presidente de CEOS/ Cepyme Huesca

1.- En estos momentos, no podemos afirmar que se hayan superado las dificultades derivadas de la pandemia y, además, estamos viviendo una situación que no es nada favorable económica y socialmente por muchas razones. A las afecciones propias de la pandemia hay que unir la desaceleración de la que veníamos y que, desde el año 2019, ha afectado considerablemente a la economía de todo el mundo. Además, en el caso de España, contamos con una legislación y una normativa excesiva en materia laboral y económica y eso es algo que tiene que soportar el empresariado y que se une a otros muchos problemas. Por otra parte, a nivel mundial, estamos viviendo una situación muy complicada por la falta de materias primas industriales, que está frenando el desarrollo de muchos sectores económicos e industriales. A todo esto hay que unir la invasión de Ucrania, donde al coste humano hay que sumar otras muchas consecuencias, como la falta de materia prima vegetal que, como ya adelantamos en CEOE, traerá consigo una falta de alimentos considerable en algunos lugares del mundo.

2.- Desde mi punto de vista, el diálogo social que existe en Huesca y Aragón es un ejemplo a seguir desde hace tiempo. Sin embargo, en el ámbito nacional, en estos momentos no se están teniendo en cuenta las tesis empresariales en temas tan sensibles para la economía como los sucesivos incrementos del SMI, a todas luces excesivos.

3.- Uno de nuestros retos pasa por lograr la unidad de todas las asociaciones empresariales. Creo que, sin entrar en política, es la única manera de que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta.