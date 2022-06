Una oportunidad para que empresas y jóvenes intercambien sueños e inquietudes

El capital humano es uno de los activos más valiosos de toda compañía. Contar con un equipo de personas con una formación sólida, afines a la filosofía empresarial y comprometidas con el proyecto es clave para lograr objetivos. En ocasiones, la necesidad de invertir una gran cantidad de dinero y tiempo en los procesos de selección dificulta esta tarea de captación. Los recién graduados, por su parte, encuentran dificultades para encontrar su primera oportunidad laboral y, muchos de ellos, se ven obligados a irse del país para labrarse una carrera. Ante estas circunstancias, en 2017, Heraldo de Aragón y ESIC crearon Talento Aragón Joven, una iniciativa para unir a los mejores perfiles universitarios con las empresas más punteras de la Comunidad.

Cada año, cientos de jóvenes se inscriben para participar en el programa. Tras una ardua selección previa, donde los candidatos deben superar diversas pruebas y entrevistas, a los 40 finalistas se les brinda la oportunidad de convivir durante tres días en un hotel de Zaragoza con todos los gastos pagados. En estas jornadas presenciales, fase estrella del proyecto, los aspirantes no solo conocen de tú a tú a los representantes de las empresas, sino que además asisten a unos módulos formativos centrados en todas esas ‘soft skills’ que tanto demanda el mercado pero que no suelen tocarse en la carrera. Tras la convivencia, las empresas participantes eligen a aquellas personas que se ajustan más a los perfiles que buscan y les entregan una beca para realizar prácticas remuneradas en la compañía.

De los 73 becados que han salido del programa, el 93% tienen trabajo actualmente

Para los jóvenes, resulta una oportunidad única. "Talento me permitió contactar con las empresas más punteras. Ahora tengo un trabajo que me hace feliz y donde aprendo cada día", afirma Sara Marín, becada de la segunda edición. "Sin Talento, seguramente me hubiera ido a otra ciudad más grande porque pensaba que en Aragón había pocas ofertas interesantes, pero no es así", añade María Lasheras, otra de las becadas.

A lo largo de estos cinco años, el programa ha crecido exponencialmente, ha cosechado grandes éxitos y, tanto las compañías como los jóvenes, se muestran tremendamente satisfechos la la experiencia vivida. De los 73 becados que han salido del programa, el 93% tienen trabajo actualmente, y casi cuatro de cada diez continúan en la misma compañía en la que comenzaron sus prácticas. El 66% se ha quedado en Aragón y solo un 9% ha decido marcharse de España. En cuanto a los datos de participación, Talento Aragón Joven ha recibido más de 1.500 solicitudes de participación por parte de alumnos universitarios y 22 empresas han apostado por el programa.

Uno de los aspirantes exponiendo uno de los trabajos en grupo. Miguel Lorén

La sexta edición llega a la recta final

Actualmente se está celebrando la sexta edición de Talento Aragón Joven, en la que participan un total de 16 empresas: Ibercaja, Lacasa, Pikolin, Edelvives, Hiberus, Grupo Ágora, Ariño Duglass, Grupo Samca, Air Horizont, Fersa, Grupo Costa, Grupo Jorge, HMY, Saphir, Certest y Atlas Copco. No solo es el año que más compañías participan, sino que también es la edición que más inscripciones ha recibido y, a nivel organizativo, a Heraldo de Aragón y ESIC se les ha unido la Universidad San Jorge como ‘partner’ académico.

Casi cuatro de cada diez becados siguen en la compañía en la que comenzaron sus prácticas

El pasado mes de mayo, se celebraron las jornadas presenciales, donde los 40 finalistas pudieron interactuar con las empresas, darse a conocer e intercambiar inquietudes. “Todo estaba organizado para que ese tiempo con las empresas fuera cercano, distendido y personalizado”, afirma Reyes, una de las finalistas. “Ellos ya nos tenían fichados, habían visto nuestros currículums y vídeos de presentación, por lo que pudieron tocar otros temas más personales”, añade otra de las aspirantes.

Además de este encuentro y de la teoría de los módulos formativos, los organizadores pusieron a prueba a los candidatos a través de dinámicas grupales donde se vislumbraron habilidades muy deseadas por las empresas, como su capacidad de trabajo en equipo, su creatividad o sus dotes comunicativas, entre otros. “Me ha sorprendido gratamente porque no ha sido la típica formación aburrida de la que te olvidas al salir, sino que realmente nos ha servido, hemos interiorizado conocimientos y hemos aprendido cosas que vamos a poder aplicar en la la vida real”, concluye Marta, otra aspirante.

El próximo 30 de junio tendrá lugar la gala de clausura, donde se entregarán las becas a los seleccionados.