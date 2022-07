Una gran apuesta por la digitalización de los procesos en todas sus áreas de negocio

Hace ya más de tres años, Saica decidió apostar, con una fuerte inversión, por la digitalización de los procesos en sus diferentes áreas de negocio, arrancando con el desarrollo e implementación de herramientas internas para la fuerza comercial, cuyo objetivo principal era hacer más fácil el día a día de sus empleados, ya que les permitía realizar algunas de sus tareas con mayor rapidez, autonomía, y mostrando una mejor imagen de marca a sus clientes. En el último año, Saica ha consolidado este proceso de digitalización, con grandes proyectos como, especialmente, la nueva B2B de Saica Pack.

Razones todas estas que les han llevado a recibir el Premio Aragón en la Red en la categoría de Transformación Digital. "Desde Saica llevamos años apostando de manera intensa por la digitalización, por lo que también es un orgullo ser reconocido en nuestra tierra, y por una compañía aragonesa, como es HERALDO. Agradecidos de ser parte protagonista de esta novena edición de los premios Aragón en la Red", indica Abel Salas, 'marketing coordinator' de Saica.

Novedades

En la compañía se encuentran inmersos en la implementación de la nueva B2B para los casi 15.000 clientes de Saica Pack. Una plataforma exclusiva, sencilla de usar para facilitar las tareas habituales que realizan, como la generación de pedidos, las consultas de existencias, o la creación de proyectos, que ha supuesto la creación de un nuevo canal de comunicación e interacción con los clientes, favoreciendo la relación y servicio que se les aporta desde Saica. Un hecho que les permite diferenciarse en el mercado actual. «Este proyecto es un fiel reflejo de los valores de la compañía, We Care, We Value, We Challenge. Otra muestra más de la apuesta por agilizar los procesos y la comunicación entre la compañía y sus clientes», explica Salas.

De cara al futuro, el objetivo es "seguir con esta apuesta por la digitalización, buscando agilizar y hacer más sencillos los procesos e interacciones que sean posibles en el día a día. Siempre sin olvidar la importancia del equipo humano y las relaciones personales que componen y son la fuerza de esta compañía".