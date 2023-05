Una gala de clausura llena de talento y potencial aragonés

El pasado 25 de mayo, se celebró la gala de clausura de Talento Aragón Joven, una cita que marca el cierre de una séptima edición cargada de emociones. Después de meses de pruebas, aprendizaje y mucha diversión, ha llegado el final del programa. Pero para los estudiantes es el principio. El principio de unas prometedoras carreras laborales, unos comienzos a los que se enfrentan con ilusión, fuerza y unas ganas tremendas de salir al mundo. Honrados porque las empresas más punteras de la Comunidad hayan confiado en ellos, los 12 becados compartieron con sus compañeros la más dulce de las despedidas.

El director de ESIC Aragón, Antonio Sangó, se mostró emocionado por formar parte de una iniciativa que une el talento emergente con las compañías más potentes de la zona para que la excelencia se quede en la tierra. "Hoy es un día de reconocimientos para todos. Los 51 finalistas os podéis sentir orgullosos. Y aunque normalmente le dedicamos mucho más tiempo a analizar los fracasos, ahora es momento de preguntaros qué habéis hecho bien para llegar hasta aquí", afirmó. Tras recordar los comienzos del programa y agradecer a compañías, candidatos y organizadores su implicación, Sangó enumeró las tres grandes ‘P’ que todos los grandes profesionales comparten: "Pasión, Positividad y Personas". La primera hace referencia a la entrega y la búsqueda continua de la excelencia. La segunda, a la actitud proactiva para la búsqueda de oportunidades dejando de lado las excusas. Con la última, por su parte, remarca la importancia de poner a las personas en el centro a la hora de tomar decisiones.

A continuación, le tocó el turno a la rectora de la Universidad San Jorge, Berta Sáez, que comenzó con la famosa frase ‘Cualquiera tiempo pasado fue mejor’ del poeta Jorge Manrique para subrayar que, en realidad, no siempre es así. "Estáis en un momento maravilloso, os habéis atrevido y habéis llegado hasta aquí. Y aunque parece que vivimos en un mundo tremendista en el que todo va mal, todas las generaciones hemos sufrido complicaciones -afirma-. En realidad, debéis sentiros muy afortunados. No todo el mundo termina el último examen de la universidad y se va directamente a trabajar a una gran empresa".

La nota final la puso el director de HERALDO DE ARAGÓN, Mikel Iturbe. Un año más, fue el encargado de que, tras tantos halagos, los jóvenes mantuvieran un pie en el suelo. "No estoy seguro de que seáis tan especiales. Habéis seguido el recorrido natural. Se os ha dado todo. Ahora, os reclamo lo que es mío", resaltó. Tras los murmullos y risas de la sala, continuó: "Además de vuestros padres, la sociedad ha puesto de su parte para que tuvierais una educación excelente, y Talento os ha permitido quedaros aquí. Así que sí, una parte nos corresponde a mí y a todos los aragoneses". Tras invitar a los jóvenes a reflexionar, Mikel les ofreció un consejo: "Buscad un algoritmo personal previsible. Con esfuerzo, dedicación y ganas de trabajar, las cosas terminan cuadrando", concluyó.

Un nuevo comienzo para empresas y becados

Los 51 finalistas recibieron los diplomas por haber participado en la séptima edición de Talento Aragón Joven y, 12 de ellos, fueron becados para hacer prácticas en las empresas participantes.

Como representante de los candidatos de este año, salió a la palestra Carlota Vegas, que habló sobre la experiencia que había sido para todos ellos: "Este programa nos ha permitido conocernos a nosotros mismos, hacer amigos, aprender un montón de habilidades útiles para nuestro futuro profesional y conocer de tú a tú a empresas a las que no habríamos podido tener acceso de otra forma".

Gracias a la preselección y a los ‘workshops’, las empresas tienen la oportunidad conocer a jóvenes que, además de conocimientos técnicos, tienen habilidades que no están acostumbradas a ver. Además, el formato les permite hablar de forma distendida y charlar sobre intereses mutuos, convirtiendo el encuentro en algo bidireccional.

A punto de terminar Matemáticas, Lucía comenzará sus prácticas a mitad de junio. "Poder quedarme a trabajar en Zaragoza al terminar la universidad es estupendo", afirma, aunque no descarta poder irse al extranjero en el futuro, por lo que le llama mucho la atención "el perfil internacional de la compañía". ​ Fersa Group - Desde el Departamento de Recursos Humanos, explican que han escogido a Lucía no solo por sus conocimientos técnicos, sino por "su espíritu de superación, versatilidad y curiosidad, que encajan a la perfección con nuestros valores corporativos".

"Soy una persona inquieta. Quiero quedarme pero, también, tener la oportunidad en el futuro de viajar" (Lucía Carmen Alarcia)

"Talento me ha permitido tener trato directo con las empresas y barajar diversas opciones para mi futuro" (Diana Teodora Paraschiv)

Aunque ha estudiado Ingeniería, esta zaragozana ha querido abrirse nuevas puertas al mercado laboral y comenzará sus prácticas en el departamento de Márquetin de Atlas Copco, donde espera "aprender cómo funciona una multinacional y adentrarme en el mundo del márquetin, que me atrae mucho". ​ Atlas Copco Se percataron de que, aunque Inés venía de la rama de la ingeniería, "sus inquietudes están encaminadas hacia la gestión, el área comercial o el márquetin técnico", lo que junto con "su curiosidad y su nivel de inglés" han decantado la balanza.

"Salir de la universidad y hacer prácticas en una multinacional supone una gran oportunidad" (Inés López Aranda)

"Gracias a Talento Aragón Joven, voy a poder trabajar para cuidar el medioambiente sin salir del pueblo" (Carlota Isabel Vegas)

Encantado con de haber participado en Talento, Víctor resalta que "este programa te abre la mente a caminos profesionales y a empresas que, de otra manera, no habrías tenido en cuenta". Comenzará sus prácticas el próximo mes de junio y, espera, "aprovechar la oportunidad al máximo". ​ Edelvives. Aunque su formación y habilidades técnicas han sido importantes para Edelvives, se han decantado por él por "su actitud positiva, sus ganas de aprender y su interés por nuestra empresa".

"Es un honor que me hayan elegido entre tantísima gente. Espero saber estar a la altura" (Víctor Sanz Casorrán)

Jorge Gámiz posa con su diploma. Miguel Lorén

Este joven químico reconoce que, en un principio, pensaba que no iba a encontrar nada que le entusiasmara porque "no quería estar encerrado en un laboratorio". Pero, gracias a esta beca, "podré encaminar mi carrera hacia un puesto comercial, que es lo que a mí me apasiona".

​

​Certest Biotec. Desde la empresa biotecnológica afirman que "ha sido toda una suerte porque estábamos buscando un graduado en una rama científica con perfil comercial y Jorge encaja perfectamente".