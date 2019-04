Una familia aragonesa, líder del palé de plástico en el sur de Europa

Sin innovación no se llega a ningún sitio». Este es uno de los mensajes que ofrece la familia Rivera, responsable de Ribawood, cuando se le pregunta por la trayectoria de la compañía, líder en el sur de Europa en su sector.

En su origen está el carácter emprendedor del abuelo que, con su serrería sentó los cimientos de la actual empresa en el polígono de Villanueva de Gállego, donde siguen estando las instalaciones de Ribawood.

Hoy por hoy, solo el logotipo y la palabra ‘wood’ que contiene el nombre recuerdan esa actividad primigenia, porque en 1975, ya bajo el nombre de Ribawood, se empezó a trabajar con el plástico que, posteriormente, y tras proveer durante años al mundo del automóvil, evolucionó hasta los palés, cajas y contenedores que fabrican en la actualidad y que han convertido a la familia Rivera en toda una referencia del sector en España y en Europa.

A la fabricación de aquellas piezas para el interior de los vehículos, se sumó la gestión y valorización de las toneladas de residuos que se generaban, ofreciendo un valor añadido a los clientes y a su propia producción.

Un punto de inflexión

No fue hasta 2006, tras la instalación de la primera máquina de inyección (en la actualidad ya son once), cuando se produjo un giro en el negocio y uno de sus hitos más importantes: la fabricación de embalajes plásticos a partir de material virgen y reciclado. No fue fácil posicionarse en el mercado. La familia Rivera recuerda que los palés de plástico «son más caros que los de madera», debido a sus propiedades y su calidad, y además «no estaban de moda en España». Ahora la firma cuenta con 54 patentes nacionales y europeas y provee a firmas de referencia en el sector de las bebidas, la distribución y la alimentación, entre otros.

Este año se ha puesto en marcha una nueva planta de reciclaje para 5.000 toneladas de residuos

Este año, la empresa ha puesto en marcha una nueva planta de reciclaje en Villanueva con capacidad para 5.000 toneladas de residuos. A este respecto, cabe destacar que con un consumo de 18.000 toneladas de plástico reciclado, se evita la tala de más de 285.000 árboles al año.

«Generamos una economía circular, reciclando los productos que vendemos a nuestros propios clientes», explican desde la familia Rivera.

- Ir al especial 'Marca Aragón'