Un territorio con una ventaja competitiva: Aragón ‘hub’ tecnológico europeo

Más de 3.000 personas entre autoridades, responsables de empresas, expertos y amantes de la tecnología se dieron cita en el Palacio de Congresos de Zaragoza el 15 y 16 de mayo en The Wave, un acontecimiento organizado por el Gobierno de Aragón en el que el objetivo era lograr que la tecnología encuentre su propósito empresarial, tal y como afirma su eslogan.

La idea de que Aragón es un ‘hub’ tecnológico sobrevolaba el auditorio. Alfons Buxó, global cloud transformation leader de Deloitte, era consciente de esa ambición. "Hay que aprovechar el talento, el existente y el nuevo". El representante de esta asesoría tecnológica añadió que "desde Deloitte ayudamos a la economía fundamentalmente en tres sectores, agroalimentario, salud y logística", antes de añadir que "también es necesario ayudar a las empresas a hacer una gestión del cambio para ayudar a todas a ser más competitivas. Queremos ayudar a que el fundador sea el gestor del cambio".

Esta ambición debe apoyarse en la generación de un ecosistema en el sentido más amplio de la palabra, desde la tecnología al tejido empresarial o la universidad, para que ayude en la generación de talento según explicó Raúl García, ecosystem leader para España, Portugal, Grecia e Israel de IBM. García dejó claro que la experiencia de otros países a la hora de crear un ‘hub’ tecnológico puede ser aprovechada por Zaragoza, ciudad que cuenta con todas las características para convertirse en ese polo.

La colaboración público-privada, el entorno geográfico y la interrelación entre las empresas del sector son claves para la llegada a buen puerto de este ‘hub’ tecnológico. Retos como la movilidad y la sostenibilidad se pusieron encima de la mesa en un ecosistema que debe tener la generación de talento como uno de sus principales compromisos para el desarrollo del territorio. "Cuanto más talento generemos, más oportunidades tendremos de que haya emprendedores, de generar activos para las empresas y de que vengan incluso multinacionales y gente a apostar por Aragón", señaló al respecto Sergio López, CEO de Hiberus, quien también afirmó que «el principal activo son las personas y necesitamos generar talento para poder aprovechar las oportunidades que hay en este sector».

Personas tanto aragonesas como de fuera que, como señaló Nacho Torre, director general de Estrategia, Transformación y Dato de Ibercaja, "quieran seguir en Aragón y generar un efecto bola de nieve para atraer más talento". Situación que se alcanza cuando la tecnología se une a la educación, pero, según Alejandro Cebrián, director general de Edelvives, de forma que no se note. «Si queremos implementar tecnología tenemos que conseguir que la tecnología sea invisible en los colegios. La tecnología tiene que aparecer cuando le corresponda porque es muy incómodo implementar y hay que asegurar procesos que funcionen fácilmente», comentó.

En lo que a formación universitaria se refiere, Silvia Carrascal, rectora de USJ, remarcó que la tecnología debe de estar al servicio de la educación porque, como señaló su homólogo de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, "no basta con la educación formal, la educación de los 4 o 5 años, según el máster o no, sino que esta educación tiene que ser realista, extenderse a lo largo de la vida y no puede centrarse únicamente en el conocimiento, sino que debe ser una educación transversal".

Formación que para Constanza Herce, Premio Excelencia de la ESO, ha cambiado gracias a la tecnología. "Queremos conocer cómo funciona la tecnología que nos enseñáis. No solo queremos saber usarla", avisó a los presentes esta joven, que mencionó la inteligencia artificial (IA) como uno de los temas que dispara las alarmas de todos en el ámbito educativo. Al respecto, Alejandro Cebrián explicó la importancia de que los docentes entiendan cómo funciona, pero no el uso del aplicativo, sino los sesgos que existen detrás.

Avance generativo Durante dos días, The Wave se transformó en una ola de conocimiento que dejó patente como la IA ha impulsado diferentes sectores, como la neurociencia. María López, CEO de Bitbrain, apuntó durante su intervención que este binomio ha permitido desarrollar "dispositivos de bajo coste y muy fiables. Entre ellos hay que destacar los médicos, que nos están permitiendo poder hacer escaneos cerebrales en cualquier sitio, en cualquier lugar, por cualquier persona y que además nos están abriendo la puerta a hacer intervenciones muy pioneras y personalizadas que hasta ahora era imposible imaginar". Para Pedro Melero, principal client engagement manager de Microchip Technology, hay un gran avance de la inteligencia artificial sobre las aplicaciones conectadas. "La capacidad de procesamiento puede hacer evolucionar nuestro día a día y mejorarlo", afirmó.

En el campo de la IA, la generativa es capital para Carlos Millán, senior solutions architect de Amazon Web Services. "Los objetivos que nos marcamos en su implantación es democratizarla, que llegue a todos los niveles tanto de organización como de conocimiento. Desde los que tienen profundos conocimientos como a los que no lo tienen. Puede tener impacto en el rendimiento económico de las empresas y organizaciones o productividad de los empleados", avisó sobre la estrategia de su compañía.

La importancia que la inteligencia artificial tiene en la actualidad en el sector tecnológico y las perspectivas de que esa relevancia aumente hacen que los perfiles profesionales que estén buscando las organizaciones hayan virado hacia unas determinadas competencias. Así lo puso encima de la mesa María Comín, directora de Educación Preuniversitaria de Microsoft, quien resaltó que los especialistas en este tema son muy demandados, contando que según algunos estudios, el 64% de los empleadores no contrataría a nadie que no tenga habilidades de inteligencia artificial. Comín puso énfasis en que no solamente tienen que ser perfiles técnicos duros, sino que disciplinas como márquetin, finanzas, publicidad e, incluso, el derecho necesitan esa capa de tecnología para poder dar acción al día a día.

Enprendimiento

Algunas de las empresas que comienzan a utilizar inteligencia artificial han sufrido una transformación gracias a la tecnología y la tenacidad de sus fundadores. Emprendedores como Peter Lozano, CEO de Imascono, que se atrevió a colocar a Mar Vaquero, vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, unas gafas de realidad virtual, para demostrar las posibilidades de esta tecnología. Lozano señaló que "en Imascono hemos vivido una ola tecnológica que empezó cuando el mar estaba calmado y cuando nadie visualizaba que el futuro de internet pasaba por la tridimensionalidad".

Mar Vaquero y Peter Lozano durante la presentación del segundo día del congreso. The Wave

Su tesón y el ecosistema con el que se encontraron fueron, para el fundador de la organización creadora de proyectos como la ofrenda de flores virtual, los que le ayudaron a avanzar. Una capacidad de esfuerzo que han demostrado también entidades como Fútbol Emotion que, como recordó su CEO, Carlos Sánchez Broto, comenzó en un local de 30 metros cuadrados. Sánchez Broto contó que su ‘core’, «que es un reto» es internacionalizar la tecnología y la logística. "Contamos con 40 programadores ‘in-house’ que hacen el ERP, la web y el CRM. Todo lo internalizamos y para nosotros es nuestra fuerza, nuestra flexibilidad", expresó.

La tecnología también ha sido clave en el desarrollo de Podoactiva. Víctor Alfaro, CEO de la compañía, contó que cuando comenzaron hacían sus productos a mano y en sus 17 años de historia los avances les han hecho tener que transformarse. "Nuestro foco es mejorar lo que hacemos a nuestros pacientes y las tecnologías pivotan alrededor de eso, pero la tecnología va a ser algo cambiante y el foco va a ser mejorar la salud de nuestros pacientes y tenemos que ser capaces de adaptar las tecnologías a lo que vaya pasando porque la tecnología siempre la vemos como un medio, nunca como un fin", explicó.

La transformación a partir de la tecnología también la han experimentado empresas que tienen más recorrido como Adidas, que cuenta con una historia de 75 años. Fernando Cornago, vicepresidente de tecnología digital de esta empresa dedicada al material deportivo, contó que habían pasado de ser una empresa de manufacturas y venta a través de otros, en la que la mayor preocupación de tecnología es lo que iba a pasar en 18 meses, a ser una empresa en la que "queremos ser 50% o la mitad de venta directa al cliente con tecnología en el medio". Todo ello gracias a la creación de una red de ‘hubs’ de ingeniería, en la que Zaragoza tiene gran importancia por ser la primera ubicación de una ola que viene con fuerza.