"Tenemos el compromiso de que ningún proyecto viable se quede en el camino"

El peso de las empresas familiares en el tejido económico aragonés es notable, tal y como confirma este evento que organiza HERALDO. ¿Por qué son tan relevantes para las entidades financieras?

Las empresas familiares comparten unos valores intrínsecos que conforman la base de su éxito sostenido en el tiempo. Entre esos valores destaca la creación de riqueza, a través de la inversión y la generación de empleo, la asunción de riesgos, el alto nivel de dedicación y compromiso de sus ejecutivos, el arraigo en las zonas de actuación y su capacidad de liderazgo en los mercados en los que operan. Estos cinco valores son muy relevantes en el entorno actual para que las empresas puedan ser competitivas, mantenerse en el mercado, crecer, innovar y diferenciarse. En Ibercaja estamos a su lado para acompañarlas en todos los momentos decisivos de su trayectoria: en proyectos de internacionalización, de consolidación del crecimiento, para la financiación de sus inversiones, en la captación de ayudas y subvenciones, etc. Nuestros valores de cercanía, compromiso, capacidad de adaptación y solidez son compartidos con las empresas familiares.

Desde el área de empresas de Ibercaja se lanza el mensaje: ‘La transformación de tu negocio por bandera’, ¿es obligada esa transformación? ¿es posible compatibilizarla con la crisis provocada por la inflación y el incremento de costes?

La transformación es un reto permanente que las empresas tienen que afrontar para su supervivencia. A pesar de las múltiples e importantes incertidumbres que nos rodean (guerra, inflación, interrupciones en el suministro de materias primas y componentes industriales, etc.), las empresas no pueden parar su actividad y requieren de inversiones permanentes para preservar e incrementar su competitividad. En este sentido, las entidades bancarias en general e Ibercaja en particular, también afrontamos un proceso de transformación constante, y estamos en mucha mejor disposición para suministrar financiación al tejido empresarial que en la Gran Recesión de 2008 a 2012. Es una de las grandes diferencias de la situación actual frente a la que sufrimos entonces.

Hace tiempo que un banco tiene que ser algo más que una entidad financiera, ¿qué lugar ocupa el asesoramiento, la formación y el empuje necesario para acometer nuevos proyectos empresariales?

La imperiosa necesidad de transformación de las empresas para adaptarse a las nuevas coordenadas (económicas, digitalización, hábitos del consumidor, etc.) ha llevado a que Ibercaja ofrezca también información, formación y soluciones a las empresas través del Ecosistema Más Empresa. Se trata de un ecosistema en ebullición permanente, que inspira e impulsa a directivos, pymes y grandes empresas, a innovar, evolucionar y compartir todo aquello que permita mejorar su capacidad de adaptación y transformarse con éxito.

Una de las cuestiones que genera más dudas a las empresas es el acceso a los Fondos Europeos Next Generation, ¿cómo pueden obtener el máximo rendimiento de estas ayudas?, ¿se estudia caso por caso desde Ibercaja?

En Ibercaja estamos realizando un acompañamiento personalizado a las empresas que tienen proyectos de inversión para que obtengan las ayudas de los fondos europeos. Para ello, contamos con un asistente digital que nos permite personalizar los intereses de nuestros clientes y perfilarlos en función de su sector productivo y ámbito de actuación para mantenerles informados en tiempo real de las convocatorias existentes y de sus requisitos. Además, para los grandes proyectos de inversión, contamos con el asesoramiento de dos consultoras especializadas en fondos europeos, Mazars y Silo, en quienes nuestros clientes pueden apoyarse para la presentación de sus candidaturas a las ayudas. Y por supuesto, complementamos las necesidades de las empresas con financiación complementaria y facilitamos la anticipación de las ayudas concedidas en excelentes condiciones. Tenemos el compromiso de que ningún proyecto viable se quede en el camino.

No se puede pasar por alto la transformación digital, ¿podría, incluso, verse la digitalización como una tabla salvavidas para los tiempos difíciles por el ahorro de costes y la optimización de procesos que implica?

La transformación digital no es algo opcional para las empresas que quieran sobrevivir a un futuro cada vez más competitivo. La digitalización de los procesos productivos supone, sin duda, un impulso a la optimización de los gastos operativos, pero también constituye una oportunidad inigualable para replantearse todos los procesos y métodos de trabajo con el objetivo de ganar eficiencia. Para ello, Ibercaja está apoyando a las pymes para que concurran a la convocatoria de ayudas europeas del programa Kit Digital para subvencionar cualquier proyecto de digitalización de estas empresas. A través de una solución ‘llave en mano’ acompañamos a las empresas de principio a fin en todo el proceso, para que solo tengan que focalizarse en su negocio.

Emprender en tiempos de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad, ¿es una oportunidad o un acto de valentía?

El emprendimiento es una actitud que hay que cultivar en nuestra sociedad para impulsar el crecimiento del tejido empresarial. Sin tejido productivo, no se genera riqueza ni empleo. De hecho, los emprendedores que valientemente se deciden a trabajar en sus propios proyectos de empresa son el germen para convertirse en los futuros empresarios del mañana, cuando esos proyectos prosperen y se conviertan en pymes y después sigan creciendo hasta lograr transformarse en grandes empresas. El mejor ejemplo son las empresas familiares, en las que la actitud emprendedora pasa de generación en generación. Pero incluso si fracasan, también hay que apoyarles porque lo aprendido les habrá servido para su futuro.

¿Qué mensaje esperanzador le lanzaría a las empresas, grandes y pequeñas, que lean estas páginas y pongan en duda su capacidad competitiva para afrontar tiempos difíciles?

Les diría que, a pesar de las dificultades y de la incertidumbre que nos rodea, no son los peores tiempos que nos ha tocado afrontar. Hay que recordar que venimos de una durísima pandemia y que hace apenas diez años estábamos saliendo de la gran crisis económica de 2008. Estamos ‘vacunados’ contra las situaciones adversas y sabemos afrontarlas. Solo hace falta poner en práctica los aprendizajes del pasado: mantener la serenidad en la toma de decisiones, impulsar la profesionalidad en la gestión de la empresa, priorizar la innovación y la mejora continua en todos los procesos y apostar por la inversión necesaria para hacer las empresas más competitivas.